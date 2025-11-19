Publicada em 19/11/2025 às 15h49
Centro Integrado de Proteção Ambiental da Amazônia Legal é lançado durante a COP30
Projeto reúne os nove estados da região e estabelece estrutura voltada ao monitoramento e à atuação conjunta em segurança ambiental
Foi apresentado na COP30 o projeto que institui o Centro Integrado de Proteção Ambiental da Amazônia Legal. A proposta estabelece um Centro de Referência dedicado ao tratamento de questões regionais e um observatório voltado ao monitoramento ambiental na Amazônia Legal. O objetivo é concentrar ações anuais de enfrentamento, com uso de inteligência, mapeamento da área, investimentos direcionados e integração entre os estados.
A criação do centro foi aprovada pelos nove estados que compõem a Amazônia Legal. O Cel. Felipe Vital, secretário da SESDEC de Rondônia, assumiu a coordenação da Câmara Setorial de Segurança Pública do Consórcio da Amazônia Legal. Ele afirmou: “todos são sabedores do que enfrentamos ano passado com as queimadas e diversos outros crimes ambientais, mas esse ano, vivemos um momento histórico, sem queimadas, com muitos trabalho e atuação do corpo de bombeiros, PM, PC, PF, sedam, sema, MP, Ibama, ICMBio, e diversos órgãos, conseguimos prevenir e evitar as queimadas. Não vamos deixar que acabem com o pulmão do mundo. A união dos nossos povos, fortalece a nossa Amazônia!”
O Consórcio da Amazônia Legal levou à COP30, pela primeira vez, a pauta da segurança pública. Segundo o consórcio, a presença conjunta das secretarias estaduais e o desenvolvimento de um diagnóstico comum fazem parte do esforço de fortalecer a atuação regional.
A diretora-executiva do Consórcio da Amazônia Legal, Vanessa, destacou: “Pela primeira vez, contamos com um diagnóstico integrado de crimes ambientais na região, construído com base em evidências e na colaboração entre os nove estados. Os estados da Amazônia têm feito um esforço extraordinário para enfrentar a criminalidade ambiental, mesmo diante de um território imenso e de desafios históricos. O desafio é grande, sim, e nenhum estado deve enfrentá-lo sozinho. É por isso que a atuação coordenada no âmbito do Consórcio da Amazônia Legal é tão essencial: ela transforma dados em estratégia, e estratégia em ação conjunta, fortalecendo nossa capacidade de proteger a floresta e as pessoas que vivem nela.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!