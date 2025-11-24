Cadastro Único movimenta União Bandeirantes com mais de 180 atendimentos

Publicada em 24/11/2025 às 16h21
A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, realizou mais uma edição do projeto “CadÚnico + Perto de Você”, atendendo à solicitação da população do distrito de União Bandeirantes. O projeto possui um cronograma anual de ações em todos os distritos e localidades de difícil acesso.
Nos dias 21 e 22 de novembro, União Bandeirantes recebeu um mutirão completo de serviços do Cadastro Único (CadÚnico), fortalecendo o acesso da comunidade às políticas públicas e garantindo que famílias em situação de vulnerabilidade não fiquem desassistidas.
BUSCA ATIVA
Um dos pilares da iniciativa é a busca ativa, estratégia fundamental para alcançar pessoas que, por dificuldades financeiras, de transporte ou limitações pessoais, não conseguem se deslocar até Porto Velho para atualizar ou realizar o cadastro.
Ao levar a equipe técnica diretamente às comunidades, a Semias assegura que ninguém seja deixado para trás, ampliando o alcance dos programas sociais e reforçando a presença do poder público onde ela é mais necessária.
Durante os dois dias de atividades, 189 famílias foram atendidas, demonstrando a grande demanda e a relevância da iniciativa. A estimativa é de que mais de 500 pessoas tenham sido beneficiadas com a presença da equipe do Cadastro Único em União Bandeirantes.
Os serviços realizados incluíram: 112 atualizações de cadastro, garantindo a continuidade de benefícios como Bolsa Família e BPC; 31 novos cadastros, ampliando o acesso da comunidade aos programas sociais; 15 carteiras do idoso e 10 ID Jovem emitidos, assegurando direitos como gratuidade e descontos em viagens interestaduais; além de regularização, desbloqueio e revisão de diversos benefícios, permitindo que famílias voltassem a receber seus direitos.
De acordo com Clovis Henrique da Silva, gerente do Cadastro Único de Porto Velho, ações como essa têm reflexo direto na economia local: “Quando os benefícios são atualizados e desbloqueados, os recursos retornam imediatamente ao comércio do distrito, movimentando a economia e contribuindo para o desenvolvimento da comunidade.”
A secretária da Semias, Lucília Muniz de Queiroz, destacou o compromisso da gestão municipal: “A ação social do Cadastro Único em União Bandeirantes demonstra, mais uma vez, que políticas públicas eficientes começam com escuta ativa, presença territorial e compromisso com quem mais precisa. Além de promover inclusão, a ação reforça o compromisso da gestão Léo Moraes em garantir que os serviços sociais estejam próximos das famílias, promovendo dignidade, acesso a direitos e melhoria na qualidade de vida.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!