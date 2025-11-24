CACB apresenta Agenda Empresarial 2030 com participação do Sebrae em Rondônia nas iniciativas regionais

Publicada em 24/11/2025 às 14h21
A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) apresentou em Belém (PA), durante a 30ª Conferência das Partes (COP30), a Agenda Empresarial de Desenvolvimento Econômico e Sustentável 2030. O documento, elaborado pelo Conselho Empresarial da Amazônia Legal, marca a atuação do associativismo empresarial na busca por uma economia que respeite o meio ambiente sem renunciar ao avanço econômico responsável.
A proposta reúne metas e ações alinhadas aos compromissos assumidos pelo Brasil no campo da transição energética, da proteção ambiental e da bioeconomia.
A CACB representa uma das maiores forças coletivas do empresariado nacional, formada por 27 federações, 2.300 associações comerciais e empresariais e mais de 2 milhões de empresas. É uma organização multissetorial que integra empreendedores de comércio, indústria, agropecuária e serviços, incluindo profissionais liberais e empresas de diferentes portes.
Durante o encontro na capital paraense, a instituição reforçou o protagonismo do setor privado na virada para uma economia verde ao apresentar oficialmente a Agenda Empresarial 2030. Entre os nomes que fortalecem esse movimento está Marco César Kobayashi, que já integra a vice-presidência do Sebrae em Rondônia e secretário-geral da CACB. Ao lado dele, outras lideranças de Rondônia também integram esse cenário, como Cícero Noronha, atual vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado (FACER) e Conselheiro do Sebrae, Carlos Eduardo Sakagami, diretor técnico do Sebrae em Rondônia, reforçando a presença rondoniense nas discussões nacionais sobre desenvolvimento sustentável e competitividade empresarial.
A iniciativa busca equilibrar crescimento econômico e conservação ambiental em sintonia com o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre os pontos centrais estão a regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões previsto na Lei 15.042 de 2024, a criação de incentivos fiscais verdes como IPTU Verde e ICMS Ecológico, o fortalecimento da logística reversa e da coleta seletiva previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos e a promoção de educação ambiental voltada às empresas de todo o país.
A agenda também incentiva a valorização de produtos da bioeconomia amazônica com estímulos à exportação, a inclusão social por meio do projeto CEP Para Todos Amazônia e a transição energética justa com apoio a combustíveis renováveis.
Nesse cenário nacional, instituições regionais como o Sebrae em Rondônia ganham papel fundamental para transformar diretrizes em resultados concretos. A atuação do Sebrae se conecta à Agenda 2030 ao oferecer capacitação técnica, consultorias e programas voltados à sustentabilidade empresarial, contribuindo para que micro e pequenas empresas se adaptem às exigências ambientais e aproveitem incentivos fiscais verdes.
Em um estado inserido na Amazônia, a instituição também fortalece cadeias produtivas da bioeconomia, apoia negócios inovadores de impacto e articula empreendedores locais com iniciativas de educação ambiental e projetos de baixo carbono. Sua presença regional o torna elo estratégico entre as metas nacionais da CACB e sua aplicação no cotidiano dos empreendedores rondonienses.
Como parte das ações apresentadas, foi firmado o Memorando Empresarial de Belém, que estabelece compromissos até 2030 para consolidar práticas sustentáveis no setor privado. O documento prevê cooperação nacional e internacional, parcerias financeiras e técnicas e mecanismos capazes de ampliar investimentos em negócios verdes. A vigência inicial é de cinco anos, com possibilidade de prorrogação, e o foro definido é Brasília.
Ao representar mais de 2 milhões de empresas e articular redes como o Sebrae em Rondônia e as associações comerciais de todo o país, a CACB reforça sua posição como agente central da pauta climática brasileira. A iniciativa fortalece a imagem do Brasil como referência em energias renováveis, biocombustíveis e agricultura de baixo carbono.
A Agenda Empresarial 2030 demonstra que sustentabilidade não é apenas uma obrigação regulatória, mas uma oportunidade estratégica para inovação, competitividade e fortalecimento do setor produtivo.
