Aulão de Ritmos “Novembro Azul” agita a noite no Ginásio Dudu e reforça a importância da prevenção ao câncer de próstata

O Ginásio Poliesportivo Eduardo Lima e Silva – Dudu foi tomado por energia e conscientização com o Aulão de Ritmos “Novembro Azul”, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semtel).
A atividade reuniu cerca de 60 alunos do Programa Qualidade de Vida, que participaram de uma animada aula em alusão à campanha Novembro Azul, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.
De acordo com o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a ação é uma forma leve e divertida de chamar a atenção para um tema sério. “O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação e também de conscientização. Queremos incentivar a população, especialmente os homens, a cuidarem mais da saúde e realizarem exames preventivos. O Novembro Azul é um momento importante para reforçar essa mensagem”, destacou o secretário.
Altamir Soares destacou os benefícios das atividades físicas e elogiou as ações da Prefeitura voltadas à qualidade de vida da terceira idade
O evento contou com muita música, dança e alegria, mas também com um forte apelo à importância dos cuidados preventivos e da prática regular de atividades físicas.
Entre os participantes, o aposentado Altamir Soares, de 69 anos, compartilhou sua experiência com o programa. “Faço atividade física no Programa Viva Mais há dois anos e me sinto cada vez melhor. Tenho mais disposição, saúde e alegria no dia a dia. A Prefeitura está de parabéns por incentivar o esporte e cuidar da qualidade de vida das pessoas, especialmente da terceira idade”, afirmou.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho e da Semtel com a promoção da saúde, bem-estar e conscientização da população, unindo esporte, lazer e informação em uma só noite de muita energia positiva.
