Assembleia Legislativa realiza sessão solene para homenagear mulheres que inspiram e transformam Rondônia

Publicada em 15/11/2025 às 08h30
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizará, na próxima segunda-feira (17), às 10h, uma Sessão Solene para reconhecer mulheres que se destacaram em diferentes setores no Estado. A homenagem, proposta pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) por meio do Requerimento N.º 2776/2025, prevê a entrega de Títulos Honoríficos e Medalhas a profissionais que contribuíram de forma expressiva para o fortalecimento do agronegócio, da gestão pública e do sistema de justiça.
A cerimônia será no auditório Amizael Gomes da Silva, na Casa de Leis, com a presença de autoridades, familiares e representantes de instituições públicas e privadas. De acordo com o requerimento, a iniciativa busca valorizar trajetórias femininas que inspiram, transformam e impulsionam o crescimento de Rondônia.
“O reconhecimento público é medida de estímulo e valorização, pois enaltece trajetórias que servem de referência para toda a sociedade. Ao mesmo tempo, reforça a importância da presença feminina em setores historicamente marcados por desafios de equidade e representação”, destacou Ieda Chaves ao afirmar que a solenidade simboliza um gesto de gratidão e incentivo.
Homenagens
No campo, a homenageada representa a força da agricultura familiar, da pecuária, da agroindústria e do cooperativismo - pilares que sustentam o agronegócio rondoniense e garantem oportunidades de renda e inclusão. Na esfera pública e jurídica, promotoras de Justiça, juíza e ex-secretárias municipais da capital rondoniense serão reconhecidas pela atuação ética e comprometida com a cidadania, a boa gestão e a promoção da justiça.
“Dessa forma, trata-se de uma iniciativa que não apenas homenageia conquistas individuais, mas também promove o fortalecimento institucional, inspira novas gerações e reafirma o papel das mulheres no desenvolvimento econômico, social e institucional do Estado de Rondônia”, completou a autora da proposta.
Nomes
A lista oficial das homenageadas, aprovada pela Mesa Diretora da Alero, é composta por:
· Antonielly Arce Rottoli - Produtora rural
· Edna Antônia Capeli da Silva Oliveira - Promotora de Justiça
· Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel - Promotora de Justiça
· Tânia Garcia - Promotora de Justiça
· Tânia Mara Guirro – Juíza de Direito - Ex-secretária municipal de Porto Velho
· Glayce Anne Barros de Souza Bezerra - Ex-secretária municipal de Porto Velho
· Gláucia Lopes Negreiros - Ex-secretária municipal de Porto Velho
· Ivonete Gomes da Silva Costa - Ex-secretária municipal de Porto Velho
Arte: Divulgação
