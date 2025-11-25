Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia apoia 10º Leilão Direito de Viver em prol do Hospital de Amor

Publicada em 25/11/2025 às 10h00
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aderiu oficialmente ao 10º Leilão Direito de Viver Porto Velho, iniciativa beneficente em prol do Hospital de Amor, instituição que presta atendimento oncológico gratuito e acompanha milhares de pacientes ao longo de todo o ano.
Na manhã desta terça-feira (25), servidores e visitantes foram recebidos com uma ação de panfletagem no hall de entrada da Casa, com o objetivo de estimular a participação no leilão e reforçar a importância da campanha. A mobilização destaca os prêmios que serão sorteados no próximo dia 7: um Fiat Mobi Like 2025/2026, para quem realizar doação no valor de R$ 100, e uma Honda CG Fan 2025/2026, para contribuintes que doarem R$ 30.
Servidores da Alero realizam panfletagem no hall de entrada para divulgar o leilão (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
Os servidores interessados em participar podem adquirir suas cartelas diretamente na Secretaria de Modernização, localizada no 3º andar da Alero.
O subchefe de gabinete da Presidência, Marcos Matos, ressaltou o engajamento da Assembleia na iniciativa e o compromisso social da instituição.
Segundo ele, a ação foi fortalecida pela união entre o presidente Alex Redano e os demais deputados.
“O presidente Alex Redano, em parceria com outros parlamentares, encabeçou essa missão junto ao décimo Leilão Direito de Viver. A Alero, como sempre, faz todo um diferencial nessas questões sociais, com muita determinação. Esperamos que servidores, colaboradores e visitantes adiram a essa parceria tão nobre. Estamos aqui de pronto, porque é uma causa muito importante. Que todos que fizerem sua doação e adquirirem a cartela sejam contemplados e, automaticamente, estarão ajudando essa campanha tão necessária para o Hospital de Amor”, afirmou.
Subchefe de gabinete da Presidência, Marcos Matos, fala sobre o apoio da Alero ao 10º Leilão Direito de Viver (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
A campanha segue ativa até o dia do sorteio, reforçando o compromisso da Alero com ações de solidariedade e apoio às instituições que atuam no cuidado da saúde da população.
