Área plantada para a safra cresce mais de 20% em Rondônia e acende alerta para riscos com maquinários próximos à rede elétrica

Publicada em 21/11/2025 às 08h53
Com a intensificação do uso de máquinas agrícolas no campo em Rondônia, a Energisa alerta produtores rurais e trabalhadores para a importância dos cuidados com a rede elétrica. O alerta ganha ainda mais relevância diante do crescimento da produção agrícola no estado: a área plantada saltou de 1 milhão de hectares na safra 2023/2024 para 1,2 milhão em 2024/2025, um aumento de mais de 20%. Esse cenário se traduz em mais maquinário em operação e, consequentemente, em maior necessidade de atenção redobrada com a segurança no campo, já que cerca de 80% dos acidentes registrados com a rede elétrica acontecem em áreas rurais.
A proximidade de colheitadeiras, tratores, pulverizadores e outros equipamentos com cabos e postes de energia elétrica exige muita atenção. Antes de iniciar qualquer atividade, é fundamental planejar as operações, verificar a altura dos maquinários e identificar a localização das redes elétricas na área de trabalho.
“A segurança deve ser prioridade em todas as etapas da atividade agrícola. Orientamos os produtores a manter distância mínima da rede elétrica e a nunca tentar manusear cabos ou equipamentos energizados. A prevenção é a principal forma de proteger vidas”, destaca Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia.
Dicas de segurança com a rede elétrica no campo:
Antes de qualquer atividade, analise a área. Identifique onde passam os pontos da rede elétrica, observe a altura dos cabos e mantenha sempre uma distância segura. Esse check-up rápido evita sustos e salva vidas.
Respeite a distância mínima entre máquinas agrícolas e a rede elétrica – a recomendação é manter no mínimo 6 metros entre a altura do equipamento e os cabos.
Nunca estacione ou opere equipamentos sob a rede de energia – parece óbvio, mas na correria do campo a gente às vezes esquece.
Em caso de rompimento de cabos, não se aproxime. Afaste-se imediatamente e acione a Energisa. Cabo no chão não é enfeite: é risco real.
Nunca instale a cobertura dos equipamentos sob a rede de energia.
Oriente trabalhadores e terceiros sobre os riscos e os cuidados necessários no campo quando houver rede elétrica por perto.
Em situações de risco ou ocorrências relacionadas à rede elétrica, a população deve acionar imediatamente os canais oficiais de atendimento da Energisa:
Central de Atendimento: 0800 647 0120 (24 horas, ligação gratuita)
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On: disponível para dispositivos Android e iOS
-
Agência Digital: acessível pelo site www.energisa.com.br
Comentários
Seja o primeiro a comentar!