ARDPV fortalece fiscalização e garante mais eficiência nos serviços públicos de Porto Velho

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Porto Velho (ARDPV) vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia da cidade. O trabalho acontece o tempo todo, nos bastidores, para garantir que os serviços públicos funcionem da melhor forma possível.
A Agência acompanha contratos, cobra melhorias, fiscaliza o que está sendo feito e atende as reclamações que chegam da população. É um trabalho constante, que envolve análise, verificação e, principalmente, resposta rápida quando algo não está de acordo com o que foi contratado.
Uma das funções mais importantes da ARDPV é ouvir o cidadão. As denúncias e pedidos que chegam pela Ouvidoria viram ações reais: vistorias, notificações e medidas que ajudam a resolver problemas do dia a dia. A Agência existe para isso, para que o morador tenha um serviço público digno, funcionando e com qualidade.
Além de fiscalizar, a ARDPV também orienta, acompanha e busca soluções junto às empresas responsáveis pelos serviços. A ideia é simples: serviço público precisa ser confiável e eficiente, e a Agência trabalha para garantir exatamente isso.
Com a cidade crescendo, o papel da ARDPV se torna ainda mais importante. É um trabalho técnico, mas que faz diferença na rotina de quem mora aqui.
A Agência segue fortalecendo seus canais de comunicação e reforça que o cidadão sempre será parte fundamental desse processo. A Ouvidoria está aberta para quem quiser falar, denunciar, sugerir ou pedir ajuda. Cada contato conta, e vira ação.
Ouvidoria ARDPV: (69) 3901-6331
