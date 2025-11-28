ARDPV amplia ações e aplica penalidades por irregularidades na capital

Publicada em 28/11/2025 às 16h26
A ARDPV tem acompanhado de perto a situação da coleta de lixo em Porto Velho, ouvindo os moradores e reforçando as fiscalizações nos pontos onde o serviço ainda apresenta falhas. Somente nas últimas duas semanas, as equipes realizaram mais de 100 vistorias em 20 bairros, identificando locais onde o lixo permaneceu acumulado além do tempo previsto.
As ações ocorreram em bairros como Guaporé, Castanheira, Bairro Novo, Planalto, Ulisses Guimarães, Ronaldo Aragão, Mariana, Tancredo Neves, Calama e diversas outras comunidades onde as reclamações aumentaram nos últimos dias. Em cada ponto fiscalizado, os técnicos registraram fotos, emitiram relatórios e abriram processos administrativos contra a empresa responsável, com aplicação de multas quando constatadas irregularidades.
Mesmo com as penalidades aplicadas, a Agência reforça que precisa agir dentro da lei, respeitando prazos e garantindo o direito de defesa da concessionária o que não impede a continuidade da fiscalização, que segue todos os dias.
O sentimento da população reflete a importância desse trabalho.
“Aqui no meu bairro o caminhão demorou dias. Agora parece estar voltando ao normal. A gente só quer o básico funcionando”, contou Seu Ademir, morador do Tancredo Neves.
“Quando o lixo acumula, é ruim pra todo mundo. A gente quer a cidade limpa”, disse Dona Rosemeire, do Castanheira.
Esses relatos reforçam a urgência do serviço e o impacto direto na vida das famílias. Por isso, a ARDPV continua presente nas ruas, acompanhando rotas, cobrando soluções e monitorando o cumprimento do contrato.
Os moradores podem encaminhar denúncias e informações diretamente para o canal oficial da Agência pelo WhatsApp (69) 3901-6331, disponível 24 horas por dia.
