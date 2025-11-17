SINDSEF-RO

Após a Marcha dos Intoxicados em Brasília, proposta de atualização das gratificações GACEN, GECEN e GEACE é encaminhado ao MGI

A ação coordenada entre as entidades representativas – FENASPS, CONDSEF/FENADSEF (à qual o Sindsef/RO é filiado) e CNTSS – demonstrou a força da união da categoria