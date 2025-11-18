Apae de Porto Velho receberá R$ 3 milhões para construir centro de reabilitação

Publicada em 18/11/2025 às 15h33
O deputado federal Fernando Máximo destinará R$ 3 milhões em emenda parlamentar para a construção do prédio que abrigará o centro de reabilitação de pessoas neurodivergentes na sede da Apae de Porto Velho. O compromisso foi firmado na última segunda-feira (17), durante uma solenidade realizada na instituição, com a presença de famílias atípicas, alunos, colaboradores e apoiadores da causa.
O deputado expressou felicidade por contribuir com a realização de um projeto que “vai trazer transformações e fazer a diferença na vida de muitas famílias atípicas que sofrem em busca de tratamento para seus filhos. Estou muito feliz!”, declarou Fernando Máximo, ao garantir o recurso para o empreendimento, que tem como proposta ser um espaço acessível, acolhedor, seguro e confortável, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade às pessoas com deficiência e suas famílias.
Segundo a presidente da Apae de Porto Velho, Iranilde Oliveira Berssane, o projeto já está concluído e a obra deve começar no próximo ano. O prédio, que será construído em uma área de mais de 400 metros quadrados, terá dois andares, elevador, dez consultórios, banheiros em ambos os pisos, duas salas multiuso, sala de reunião, sala de fisioterapia com piscina, recepção ampla e um terraço com espaço sensorial.
Iranilde reconhece a confiança do deputado Fernando Máximo no trabalho da Apae. “Ele acompanha de perto as nossas ações, sabe que trabalhamos com muita responsabilidade e, por isso, está nos ajudando a realizar esse sonho das famílias atípicas. Também sou mãe atípica e sei o quanto esse centro será importante para nossos filhos!”, afirmou a presidente, que está no fim de seu mandato na Apae. “E estamos de braços abertos a todos que vierem somar!”, completou.
Oportunidade
Edilza Alves é mãe de João Victor, de 19 anos, diagnosticado com a síndrome de West, uma condição rara que afeta o desenvolvimento neurológico e motor. Presente na solenidade, ela aproveitou a oportunidade para expressar sua alegria:
“Muitas portas se fecharam para o João, mas aqui na APAE vocês abriram as portas para ele fazer terapias. Aqui não tem exclusão, vocês atendem diversas deficiências.” Dirigindo-se ao deputado Fernando Máximo, Edilza ressaltou: “Esse centro, deputado, vai ser construído no lugar certo! Num lugar de verdadeiro acolhimento.”
Atuação em saúde
A Apae de Porto Velho já oferece atendimentos humanizados em saúde, que beneficiam os alunos, suas famílias e a comunidade. A instituição conta com uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, além de atividades lúdicas e de musicalização voltadas ao desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. A grande procura gera uma fila de espera, mas o futuro centro de reabilitação permitirá a ampliação dos atendimentos, com novas estruturas.
