Alunos do Curso Técnico em Zootecnia apresentam práticas de bem-estar animal na II Semana do Técnico Agrícola

Publicada em 10/11/2025 às 08h59
Alunos do Curso Técnico em Zootecnia apresentaram práticas de bem-estar animal na II Semana Agrícola. Com o objetivo de apresentar os resultados das atividades dos acadêmicos aos seus familiares, a comunidade local, autoridades da região e alunos de outras escolas que se interessam em estudar na instituição que oferta ensino no campo. O evento foi realizado pelo governo de Rondônia até sexta–feira, (7), no Centro Técnico de Educação Rural (Centec Abaitará), unidade executora do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), localizado em Pimenta Bueno.
Bem-estar animal é o estado físico e mental em relação às condições em que se vive. Refere -se à qualidade de vida do animal, que depende de estar saudável, confortável, bem nutrido e seguro, além de ser capaz de expressar comportamentos naturais e não sofrer com dor, medo ou estresse. O conceito abrange as “Cinco Liberdades”: liberdade de fome e sede, desconforto, dor/lesões/doenças, de expressar comportamento natural e de medo/estresse.
Os alunos que realizaram as apresentações na quarta – feira, 5, dedicaram – se a estágios que se dividem nos seguintes grupos:
– Avicultura
– Cunicultura
– Ranicultura
– Bovinocultura
– Ovinocultura
– Suinocultura
João Pedro apresentou trabalho de manejo que minimiza stress na avicultura de postura.
AMBIENTE SAUDÁVEL
João Pedro Cardoso Bueno, 18, que está no 3º ano do Curso Técnico em Zootecnia apresentou o trabalho Manejo para Minimizar os Impactos Causadores de Stress com foco na avicultura de postura. “Meu objeto de estudo é galinha de postura, ou seja, não necessita do macho para produção de ovos”, explicou o estudante que cumpriu o cronograma de observação das aves de março a outubro de 2025.
Durante esse período, o acadêmico acompanhou o comportamento de dez galinhas no mini aviário que construiu no Centec Abaitará com as normas necessárias para garantir o conforto térmico das aves. Foram utilizadas, por exemplo, palhas de coco, que segundo ele, quebra o vento, direcionando a corrente de ar para o chão recoberto pela maravalha de pó de serra, seguindo as recomendações de um ambiente saudável.
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a socialização dos conhecimentos adquiridos pelos estudantes dos cursos técnicos voltados ao agronegócio reflete a importância dos investimentos que a gestão estadual faz na qualificação da mão de obra, contemplando quem vai atuar no agro. “É relevante essas atividades com os futuros técnicos porque valoriza quem atua no campo que é tão importante para o desenvolvimento local”, salientou.
Na avaliação da presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a II Semana do Técnico Agrícola se consolida como uma ação inovadora do setor educacional de Rondônia, porque oportuniza o compartilhamento de experiências exitosas. “A abordagem de uma variedade de temas que prepara o aluno para o mercado de trabalho comprova a relevância da educação profissional na construção do saber”, ressaltou.
