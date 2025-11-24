Alunos da Escola Municipal Pequeno Gênio recebem o projeto

Publicada em 24/11/2025 às 16h42
Os alunos da Escola Municipal Pequeno Gênio participaram de uma ação especial do projeto Nossa Escola Contra a Dengue, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio da Divisão de Controle de Vetores, que busca fortalecer a conscientização sobre a prevenção ao Aedes aegypti por meio de atividades educativas e lúdicas.
O encontro foi marcado por um momento interativo, dinâmico e cheio de brincadeiras, no qual as crianças puderam aprender, de forma prática e divertida, sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Palestras, danças e materiais visuais fizeram parte da programação, estimulando a participação e o entendimento dos pequenos.
O projeto nasceu em 2022 e foi oficialmente implantado em 2023, com a proposta de alcançar o maior número possível de pessoas por meio das crianças das redes municipal, estadual e particular. A ideia é que os estudantes se tornem multiplicadores das informações dentro de casa e nos ambientes em que convivem.
Segundo Jussara Nobre, agente de combate às endemias da Semusa, o objetivo central é envolver toda a comunidade por meio das crianças. “É um projeto que visa realmente alcançar o maior número de pessoas do nosso município de Porto Velho, com informações sobre os cuidados contra a dengue. Porque a gente acredita que as crianças são multiplicadoras de informação, e, para combater essa doença, a gente precisa delas. Quando a gente planta algo no coração das nossas crianças, elas levam para a vida inteira.”
Para Roberto Costa, agente de saúde pública, o alcance da iniciativa já se reflete nos números expressivos. “A gente tem atendido aí mais ou menos quase 4 mil crianças, levando educação em saúde, fazendo com que o mosquito da dengue seja combatido. É muito importante o nosso projeto levar educação em saúde, e quando a gente fala em criança, a gente sabe que isso vai ser projetado dentro dos seus lares.”
A coordenadora da escola, Maria de Fátima, destaca o impacto positivo da ação. “É um incentivo para as crianças dizerem para as famílias se conscientizarem.” Ela lembra que muitas pessoas ainda não mantêm os cuidados necessários e que atividades educativas como essa ajudam a reforçar a importância da prevenção no município.
Com iniciativas como o Nossa Escola Contra a Dengue, a Semusa segue fortalecendo o trabalho de educação em saúde, formando cidadãos mais conscientes e contribuindo para a redução de casos da doença em Porto Velho.
