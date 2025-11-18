Agrotec reunirá cerca de 250 expositores e deve movimentar o setor agro na capital

Publicada em 18/11/2025 às 16h32
A inovação e a tecnologia do campo estarão em evidência na 1ª Feira Tecnológica de Agroindústrias e Agricultura Familiar (Agrotec), que vai reunir cerca de 250 expositores e deve ser o maior evento do setor em Porto Velho. A feira será um marco para produtores, empreendedores e empresas que atuam na cadeia agroindustrial, reunindo inovação, negócios e oportunidades em um único espaço.
A feira, que acontece de 27 a 30 de novembro, das 9h às 21h, com entrada gratuita, no Complexo Madeira-Mamoré, espera receber aproximadamente 40 mil visitantes. Entre as atrações estão por exemplo, pavilhões temáticos, espaços empresariais, praça de alimentação, exposição de máquinas, implementos e tecnologias, palestras, oficinas, rodadas de negócios e ainda atrações culturais.
PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA
De acordo com o secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Rodrigo Ribeiro, a programação foi planejada para oferecer conhecimento prático, incentivar o uso de tecnologias e abrir caminhos para novas parcerias e oportunidades de negócios. “A gente tem um perfil diverso entre os expositores. Por exemplo, pavilhão da piscicultura, pavilhão da carne, tecnologia voltada para solucionar problemas dos agricultores, artesanato e muitos outros atrativos”, disse.
IMPACTO NA ECONOMIA
A Agrotec deve gerar benefícios significativos para a economia de Porto Velho, movimentando não apenas o setor agro, mas também comércio, serviços e turismo. Para os expositores, o evento representa uma oportunidade de aumentar a visibilidade de seus produtos e firmar novas conexões comerciais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!