Agrotec 2025 fortalece parcerias e abre novas oportunidades para produtos amazônicos

Publicada em 28/11/2025 às 16h42
A manhã desta sexta-feira (28), no Galpão 3 do Complexo Madeira-Mamoré, dentro da programação da Agrotec 2025, foi marcada por debates sobre inovação, mercado e fortalecimento das cadeias produtivas da Amazônia, durante o painel “Oportunidades e Mercado para Agroindústrias e Produtos Amazônicos”.
Participaram do encontro o presidente da Ecoporé, Dr. em Desenvolvimento Regional, Marcelo Ferronato; a economista da Rio Terra, Telva Gomes; o analista de inovação do Sebrae, Rangel Miranda; e a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Dra. Camila Holanda. Os especialistas destacaram estratégias para ampliar a competitividade das agroindústrias e gerar renda no campo.
O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, ressaltou que a Prefeitura tem atuado para impulsionar o setor produtivo. “A Agrotec é o espaço onde unimos conhecimento, tecnologia e articulação institucional para fortalecer quem produz na Amazônia. Nosso compromisso é garantir que essas oportunidades cheguem ao agricultor e às agroindústrias de Porto Velho”.
Durante o painel, também foi realizada a assinatura do Acordo de Cooperação entre a Ecoporé e a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, visando ações conjuntas para fomentar projetos ligados aos produtos amazônicos.
Para o presidente da Ecoporé, Marcelo Ferronato, a parceria representa um avanço. “Este acordo nos permite somar esforços e ampliar iniciativas voltadas às cadeias produtivas da Amazônia, fortalecendo o desenvolvimento regional e a inovação”.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, enfatizou que a feira integra um conjunto de ações voltadas a fortalecer o setor produtivo. “Nosso objetivo é apoiar quem produz e ampliar condições para que os produtos da Amazônia avancem no mercado. A Agrotec é parte desse movimento e reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento rural”.
A Agrotec 2025 é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, com apoio da Semtel, Funcultural, ADPVH e SMCL.
