Agentes comunitários de saúde são capacitados para enfrentamento ao diabetes e hanseníase em Porto Velho

Publicada em 17/11/2025 às 16h16
Com o objetivo de fortalecer as ações de vigilância e aprimorar o atendimento nos serviços de saúde da rede pública, o governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), realizou nas Unidades Básicas de Saúde de Porto Velho, capacitação em hanseníase para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As atividades, encerradas na sexta-feira (14), fazem parte da programação do projeto Agevisa em Ação, em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, que ocorrerá no dia 22 de novembro, em uma associação religiosa, localizada na Rua Mané Garrincha, nº 3.154, Bairro Socialista, em Porto Velho, reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo da diabetes e hanseníase.
A iniciativa trata dos dois temas (diabetes e hanseníase), porque as doenças apresentam sintomas semelhantes, como: dormência, formigamento e perda de sensibilidade nas extremidades. Como uma mesma pessoa pode apresentar as duas condições concomitantemente, aumentando o risco de complicações, a Agevisa/RO intensificou as ações de orientação e qualificação dos profissionais das UBS. As equipes da Vigilância em Saúde da Agevisa e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa/PVH) estiveram nas unidades preparando os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para realizar a busca ativa de casos suspeitos nas comunidades e orientar sobre o atendimento para exames no dia 22 de novembro.
A coordenadora da Vigilância das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), do núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (NDANT), Gerleide Monteiro da Costa, destacou que a participação dos agentes é decisiva para o cuidado integral. “A qualificação dos ACS fortalece a capacidade de identificar alterações ainda nos primeiros sinais e sintomas. Eles são essenciais para orientar as famílias, prevenir complicações e garantir que o cuidado chegue a quem mais precisa. Esse trabalho ampliou o olhar do território e trouxe mais informação para população.”
BUSCA ATIVA
A coordenadora Estadual de Controle da Hanseníase, Carmelita Ribeiro Filha, reforçou a importância estratégica da capacitação, especialmente para as atividades de busca ativa na Zona Leste da Capital. “Essa ação com os ACS de todas as unidades dessa região foi fundamental para possibilitar o Agevisa em Ação que terá o exame de pele no dia 22. Esse procedimento é essencial para identificar precocemente casos suspeitos de hanseníase e evitar deficiências físicas. Os agentes terão papel fundamental para encaminhar as pessoas para avaliação no dia do evento, fortalecendo a vigilância e garantindo atendimento no momento certo”, disse.
A coordenadora Municipal de Controle da Hanseníase de Porto Velho, Sheila Nina Arruda, ressaltou a relevância do trabalho em campo e da parceria com a Agevisa/RO. “Os ACS são fundamentais para busca ativa. Eles conhecem o território e são fundamentais para identificar sinais e sintomas suspeitos, orientar as famílias e facilitar a realização do exame de pele. Esse fluxo eficiente garante mais agilidade no diagnóstico e mais proteção para população.”
CAPACITAÇÃO
Ao todo, foram capacitados mais de 120 Agentes Comunitários de Saúde, das Unidades de Saúde da Família: Três Marias; Hamilton Raulino Gondim; Mariana; José Adelino da Silva; Agenor de Carvalho; Socialista; Ernandes Índio e Aponiã. As formações incluíram atualização técnica, estudos de caso e orientações estratégicas para atuação territorial na detecção precoce de sinais suspeitos.
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, enfatizou que o empenho reforça o compromisso do governo do estado com a prevenção e a qualidade da atenção primária. “O governo de Rondônia tem investido de forma contínua na qualificação dos profissionais que atuam diretamente com a população. Prevenir é sempre o melhor caminho. Quando capacitamos nossos agentes para reconhecer sinais precoces, reduzimos complicações, melhoramos a qualidade de vida e reforçamos o compromisso do estado com a segurança sanitária dos rondonienses.”
AGEVISA EM AÇÃO
As capacitações encerram a etapa preparatória para a iniciativa Agevisa em Ação, que ocorre no próximo dia 22 de novembro, das 9h às 15h, na Rua Mané Garrincha, nº 3.154, Bairro Socialista, e aberta a toda a população. A programação conta com vacinação, atendimentos, orientações em saúde, atividades educativas, ações de prevenção e apresentações culturais. O objetivo é ampliar o acesso da comunidade à informação, ao diagnóstico precoce e ao cuidado contínuo, fortalecendo a vigilância e promovendo saúde de forma integral.
