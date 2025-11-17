Agência Reguladora e de Desenvolvimento fortalece políticas de inovação e impulsiona setor produtivo

Publicada em 17/11/2025 às 16h23
Porto Velho se prepara para viver um marco histórico na agricultura familiar, na agroindústria e no desenvolvimento econômico da região. De 27 a 30 de novembro, o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré receberá a Agrotec 2025, a 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar da capital.
O evento é promovido pela Prefeitura de Porto Velho e organizado pela Semagric, mas, nesta edição, ganha um reforço estratégico: a Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV) participará como co-realizadora, por meio da Diretoria de Desenvolvimento da ARDPV, comandada por Valdir Vargas.
A presença da Agência marca uma nova fase de atuação institucional, em que, além da regulação e fiscalização, a ARDPV assume protagonismo como articuladora de políticas públicas de desenvolvimento econômico, inovação e integração do setor produtivo.
Caravanas vindas de vários municípios de Rondônia já estão confirmadas. Produtores familiares, agroindústrias e empreendedores do agro terão quatro dias de imersão em tecnologia, capacitação e novos negócios. A expectativa é que o evento fortaleça a integração entre regiões, estimule o turismo e impulsione o comércio da capital.
A Diretoria de Desenvolvimento da ARDPV lidera a articulação da Maratona de Inovação Madeira Spark Agro, uma competição voltada a desenvolver soluções tecnológicas e criativas para desafios enfrentados pelos produtores rurais. A proposta é gerar impacto real no campo, promovendo startups, estudantes, técnicos e empreendedores que possam contribuir com: automação agrícola, logística rural, gestão da produção, sustentabilidade, tecnologias de baixo custo para pequenos produtores. “Estamos conectando o produtor à inovação. Nosso foco é resolver problemas reais com soluções práticas, baratas e funcionais. Essa é a nova cara do desenvolvimento em Porto Velho”, ressalta Valdir Vargas.
A Agrotec 2025 surge, portanto, como um marco histórico para Porto Velho, e a presença ativa da ARDPV, consolida o papel da Agência como motor de crescimento e inovação na capital.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!