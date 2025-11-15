ACIOP/CDL investe na reforma do videomonitoramento da PM em Ouro Preto com expansão financiada por Laerte Gomes

Publicada em 15/11/2025 às 10h35
Todos os custos com reposição e reparo de câmeras, assim como de outros equipamentos do sistema atual, serão custeados pelas entidades empresariais. A ACIOP e a CDL atuam também em um projeto de ampliação do sistema de videomonitoramento em Ouro Preto do Oeste, já com a garantia de recursos públicos, assegurados pelo deputado estadual Laerte Gomes. O parlamentar garantiu o apoio durante a sua última visita ao município.
Segundo a diretoria da Associação Comercial de Ouro Preto, a manutenção do sistema de monitoramento por vídeo será permanente e, à medida que houver necessidade, a ACIOP/CDL viabilizarão recursos para que as forças policiais atuem tanto na prevenção às ações criminosas, quanto na resposta rápida às ocorrências de naturezas distintas.
RECURSOS
Em recente agenda no município de Ouro Preto, o deputado Laerte Gomes, acompanhado do presidente da ACIOP/CDL, advogado Antônio Zenildo Tavares Lopes, e da ex-vereadora Rosária Helena, visitou o quartel da 3ª Companhia de Policiamento Ostensivo (3ª Cia/PO/OPO/2⁰ BPM) e conferiu in loco como funciona o monitoramento feito pela Polícia Militar. Na oportunidade, o parlamentar tomou conhecimento da demanda necessária para ampliar o alcance da vigilância por câmeras.
Na sequência, em reunião com membros da diretoria na sede da ACIOP, o deputado Laerte Gomes alinhou a conversa com os empresários locais sobre o projeto e firmou o compromisso de alocar recursos no início do próximo ano para atender o projeto de ampliação do sistema de videomonitoramento da Polícia Militar em Ouro Preto do Oeste.
De acordo com o presidente da ACIOP/CDL, a projeção de custos para ampliar os locais de vigilância por câmeras ficará entre R$ 200 mil a R$ 300 mil. O recurso será destinado para a Associação Comercial gerir e administrar o projeto.
A Inviolável Sistema de Monitoramento em Ouro Preto do Oeste é a responsável pelo trabalho de elaboração do projeto de restauração de parte do sistema, como câmeras, no-breaks, baterias e qualquer eventualidade para que a Polícia Militar tenha maior eficiência no monitoramento por câmeras.
A empresa de vídeo monitoramento, que é associada à entidade empresarial, não vai cobrar pela mão de obra, que acarretaria custos ainda mais elevados. Os gastos da ACIOP serão apenas com os equipamentos.
O presidente da Associação Comercial afirmou que essa iniciativa vai assegurar que a Polícia Militar tenha um sistema de monitoramento abrangente e estratégico, com câmeras em pontos-chave da cidade, conectadas à central de monitoramento.
“A Associação Comercial pretende fortalecer a Polícia Militar, oferecendo mais condições para fazer vigilância 24 horas, com câmeras estratégicas nos cruzamentos e pontos de acesso. Vamos adquirir equipamentos para que as imagens possam ser transmitidas e armazenadas de acordo com as necessidades da nossa polícia”, frisou Antônio Zenildo.
