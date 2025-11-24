Acidentes fatais envolvendo manuseio de máquinas de lavar podem ser evitados, alerta Energisa
Por ENERGISA
Publicada em 24/11/2025 às 11h47
Os eletrodomésticos estão como umas das principais causas de acidentes no Brasil envolvendo eletricidade, segundo levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel). A máquina de lavar está na lista dos equipamentos que mais causaram acidentes por choque elétrico em residências, seguido das geladeiras e carregador de aparelho celular.

Preocupada com a segurança de seus clientes, a Energisa Rondônia reforça as orientações sobre riscos e perigos da energia e como utilizar os equipamentos de forma segura.

Muitos dos acidentes ocorridos nas residências, poderiam ser evitados com adoção de medidas simples de prevenção. Para a coordenadora de Segurança da concessionária, Jucilene Dias, é muito importante reforçar a atenção ao utilizar equipamentos eletrônicos ligados à tomada em ambientes úmidos ou molhados, já que a água é um condutor de eletricidade.

“A primeira orientação é jamais colocar as mãos dentro da máquina de lavar roupa, quando ela estiver ligada à tomada ou em uso, principalmente por ser um equipamento elétrico que possui contato direto com a água, o que potencializa o risco de choque elétrico. A orientação é colocar as roupas e sabão com o equipamento desligado e só quando tudo estiver pronto, iniciar a lavagem”, destaca. 

Outro ponto importante é garantir o aterramento de todos os equipamentos elétricos, não utilizar os famosos ‘Ts’ ou benjamins, fios desencapados ou extensões improvisadas, além de evitar fazer o uso de equipamentos que não possuem certificação. 

 

Equipamentos que garantem a proteção

Poucas pessoas sabem, mas o uso do Dispositivo Diferencial Residual (DR) nas instalações elétricas é obrigatório desde 1997, segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O dispositivo DR é responsável pela proteção contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou indireto. Sua principal função é proteger as pessoas de choques elétricos que podem ser causados por equipamentos conectados à rede elétrica.

Além disso, ele também identifica fugas de energia, ocasionadas por fios desencapados, má instalação de equipamentos ou até mesmo choques elétricos.

“É um equipamento acessível e de fácil instalação, mas é necessária a contratação de profissionais habilitados para a instalação do dispositivo no quadro de disjuntores da residência”, explica Jucilene.

