Acesso antecipado para pessoas com deficiência no Porto Velho Luz

O Natal Porto Velho Luz, traz neste ano uma ação voltada para pessoas com deficiência e neurodivergências, que terão acesso antecipado e prioritário às atrações do Parque da Cidade. O evento será realizado no dia 21 de novembro, a partir das 16h30, quando o parque será aberto para inaugurar a programação de Natal.
Organizado pela Emdur (Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano), Semtel (Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer) e Semias (Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social), o Natal Porto Velho Luz Inclusivo foi planejado para garantir que esse público participe com tranquilidade.
“Nossa prioridade é cuidar das pessoas com deficiência e neurodivergências. Pensamos em cada etapa para que elas vivam o Natal com tranquilidade e protagonismo. Este dia antecipado mostra nosso compromisso: elas têm o direito de acessar primeiro porque são parte da política pública”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
O acesso antecipado permitirá que crianças e adultos possam:
Encontrar o Papai Noel sem filas;
Apreciar a iluminação natalina com calma;
Fazer fotografias sem aglomeração;
Usar o trenzinho natalino de forma exclusiva;
Vivenciar o evento com menos estímulos.
PROGRAMAÇÃO
O evento contará com trenzinho natalino, apresentação do grupo Bem Animados, Casa do Papai Noel, árvore iluminada, participação do grupo Açaí com Libras, Trenzinho do Parque, inauguração do Espaço Acolher e apresentação do circense Pedro, além de outras ações voltadas às necessidades das crianças atípicas.
ESPAÇO ACOLHER
Durante o evento, será entregue o Espaço Acolher, local estruturado para oferecer conforto, regulação sensorial e atendimento voltado a pessoas com deficiência e neurodivergências.
Para participar, é necessário apresentar documento de identificação PCD na entrada. Cada pessoa com deficiência terá direito a um acompanhante.
