Ação especial de incentivo à doação de sangue acontece nesta quarta-feira, 19, na Fhemeron, em Porto Velho

Uma ação especial voltada ao incentivo da doação de sangue, aliando arte, acolhimento e conscientização será promovida pelo governo de Rondônia nesta quarta-feira (19), na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), localizada na Rua Benedito de Souza Brito, S/N, Bairro Setor Industrial, Esquina com Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho, das 8h às 12h, com coleta funcionando normalmente até as 18h.
A iniciativa contará com a presença de artistas circenses, que desenvolverão atividades lúdicas e interações para acolher o público e tornar o ambiente da doação mais leve. O objetivo é aproximar a comunidade e despertar novos voluntários para esse gesto essencial que salva vidas diariamente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a mobilização em prol da solidariedade. “Todo esforço para incentivar a doação de sangue é essencial. Ações como esta mostram o cuidado e a dedicação da gestão estadual com a saúde da população, além de incentivar quem já doa e também aqueles que ainda não conhecem a importância desse gesto para tantas vidas”, salientou.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, destacou que ações diferenciadas ajudam a aproximar ainda mais a população do ato de doar. “Trazer arte e alegria para dentro do Hemocentro é uma forma de acolher nossos doadores e mostrar que a solidariedade pode acontecer em um ambiente leve e humano.”
A Fhemeron ressalta que a mobilização social é indispensável para manter os estoques de sangue estáveis e atender a demanda das unidades hospitalares do estado. A parceria com um circo que está em temporada na Capital, reforça o empenho da equipe na elaboração e ampliação das campanhas de conscientização.
Ação Especial de Incentivo à Doação de Sangue
Data: 19 de novembro (quarta-feira)
Horário: 8h às 12h – coleta segue normalmente até as 18h
Local: Fhemeron Porto Velho – Rua Benedito de Souza Brito, S/N, Bairro Setor Industrial
Participação especial: artistas circenses
Objetivo: sensibilizar e incentivar a doação de sangue por meio de ação educativa
