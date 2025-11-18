Ação especial de incentivo à doação de sangue acontece nesta quarta-feira, 19, na Fhemeron, em Porto Velho
Por Dinho Nascimento
Publicada em 18/11/2025 às 16h42
Uma ação especial voltada ao incentivo da doação de sangue, aliando arte, acolhimento e conscientização será promovida pelo governo de Rondônia nesta quarta-feira (19), na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), localizada na Rua Benedito de Souza Brito, S/N, Bairro Setor Industrial, Esquina com Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho, das 8h às 12h, com coleta funcionando normalmente até as 18h.

A iniciativa contará com a presença de artistas circenses, que desenvolverão atividades lúdicas e interações para acolher o público e tornar o ambiente da doação mais leve. O objetivo é aproximar a comunidade e despertar novos voluntários para esse gesto essencial que salva vidas diariamente.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fortalece a mobilização em prol da solidariedade. “Todo esforço para incentivar a doação de sangue é essencial. Ações como esta mostram o cuidado e a dedicação da gestão estadual com a saúde da população, além de incentivar quem já doa e também aqueles que ainda não conhecem a importância desse gesto para tantas vidas”, salientou.

A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, destacou que ações diferenciadas ajudam a aproximar ainda mais a população do ato de doar. “Trazer arte e alegria para dentro do Hemocentro é uma forma de acolher nossos doadores e mostrar que a solidariedade pode acontecer em um ambiente leve e humano.”

A Fhemeron ressalta que a mobilização social é indispensável para manter os estoques de sangue estáveis e atender a demanda das unidades hospitalares do estado. A parceria com um circo que está em temporada na Capital, reforça o empenho da equipe na elaboração e ampliação das campanhas de conscientização.

Ação Especial de Incentivo à Doação de Sangue

Data: 19 de novembro (quarta-feira)

Horário: 8h às 12h – coleta segue normalmente até as 18h

Local: Fhemeron Porto Velho – Rua Benedito de Souza Brito, S/N, Bairro Setor Industrial

Participação especial: artistas circenses

Objetivo: sensibilizar e incentivar a doação de sangue por meio de ação educativa

