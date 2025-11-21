Ação educativa e orientações sobre serviços de trânsito serão oferecidos pelo governo de RO neste sábado, 22 e domingo, 23

Publicada em 21/11/2025 às 11h23
Uma ação de utilidade pública, voltada para os serviços de trânsito será promovida pelo governo de Rondônia, neste sábado (22), das 10h às 22h; e domingo (23), das 14h às 21h, em um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Rio Madeira, nº 3.288, em Porto Velho. Os atendimentos serão oferecidos na entrada B, segundo piso. A iniciativa é realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), com o intuito de orientar sobre os serviços de habilitação e veículos, além de atividades educativas voltadas à segurança no trânsito, com foco na conscientização de condutores.
O evento facilita a vida de motoristas e futuros condutores, oferecendo atendimento para esclarecimento de dúvidas, entrega de documentos de habilitação que atualmente estão sem retirada em unidades da autarquia na Capital, e orientações importantes sobre a legislação de trânsito, incluindo informações sobre as novas regras que impactarão os ciclomotores a partir de 1º de janeiro de 2026. Também será uma oportunidade para obter informações sobre programas lançados pelo Detran-RO em 2025, como o CNH Sem Barreiras, voltado para pessoas com deficiência, com carros adaptados e redução de taxas e a CNH Social, que ofertou 1.500 vagas para primeira habilitação, destinada a pessoas de baixa renda.
O Detran-RO também levará orientações sobre o emplacamento digital, serviço lançado neste ano que permite dar início ao processo de emplacamento de um veículo novo sem a necessidade de procurar uma unidade da autarquia.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a aproximação dos serviços do estado com a população é um facilitador que garante que mais pessoas tenham acesso a direitos e oportunidades, além de reforçar a importância da educação no trânsito.
AÇÕES EDUCATIVAS
Além disso, o espaço contará com ações educativas de trânsito, distribuição de materiais, palestras rápidas sobre direção defensiva, uso correto dos equipamentos de segurança, riscos do celular ao volante e respeito à sinalização. Haverá ainda simuladores de direção, óculos que reproduzem os efeitos da embriaguez e atividades lúdicas para crianças, aproximando o tema da rotina das famílias.
A ação será realizada em um local de grande circulação da Capital para ampliar o alcance das orientações e facilitar o acesso aos serviços. O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destacou o caráter social da iniciativa. “Levar o Detran-RO para perto das famílias reforça nosso compromisso com um trânsito mais humano. Esta ação permite que a população receba orientações, resolva pendências e conheça seus direitos de forma simples e acessível.”
ORIENTAÇÕES E SERVIÇOS OFERECIDOS
Entrega de documentos de habilitação que atualmente estão sem retirada em unidades da autarquia em Porto Velho;
Divulgação e orientações sobre o programa CNH Sem Barreiras;
Orientações sobre o programa CNH Social;
Orientações sobre processos de primeira habilitação, renovação e mudança de categoria;
Orientação sobre abertura de serviços via sistema on-line (Central de Serviços);
Esclarecimento de dúvidas sobre legislação de trânsito inerente aos documentos de habilitação e seus desdobramentos administrativos;
Divulgação da Carteira Azul, porta-documentos para condutores com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Veículos
Divulgação e Orientações acerca das novas regras que entrarão em vigor para ciclomotores no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2026;
Divulgação e orientações dos serviços de emplacamento digital;
Orientação sobre abertura de serviços via sistema on-line (Central de Serviços);
Esclarecimento de dúvidas sobre legislação de trânsito inerente a veículos e seus desdobramentos administrativos.
Educação para o Trânsito
Distribuição de materiais educativos (folders, cartilhas, brindes);
Simuladores de direção e óculos de simulação de embriaguez;
Palestras curtas e interativas sobre direção defensiva, uso do cinto de segurança, respeito à sinalização e riscos do uso do celular ao volante;
Espaço infantil com atividades lúdicas sobre segurança no trânsito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!