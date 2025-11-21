HABILITAÇÃO E VEÍCULOS

Ação educativa e orientações sobre serviços de trânsito serão oferecidos pelo governo de RO neste sábado, 22 e domingo, 23

Espaço vai oferecer atendimento para esclarecimento de dúvidas, orientações sobre ciclomotores e entrega de documentos de habilitação que estão sem retirada em unidades de Porto Velho