Abertas até dia 8 de dezembro, as inscrições para cursos na Escola Móvel de Máquinas Agrícolas

O avanço do agronegócio em Rondônia demanda a necessidade de trabalhadores qualificados para atuar no setor que é a mola propulsora da economia rondoniense. Com o objetivo de corresponder a essa expectativa, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), está com inscrições abertas até o dia 8 de dezembro, para cursos na Escola Móvel de Máquinas Agrícolas, em Cujubim. Os interessados podem se inscrever nos links um e dois, disponibilizados no site da Instituição.
A idade mínima para participar é 16 anos, o que motiva jovens, tanto da zona urbana como da zona rural a buscarem o primeiro emprego ou empreender no agronegócio. O nicho de mercado gera muitas oportunidades devido à vasta cadeia produtiva que inclui insumos, produção primária, indústria e serviços, cujo sucesso depende de mão de obra qualificada, inclusive em novas ocupações que surgem na era tecnológica.
FORÇA DO CAMPO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos no ensino profissionalizante contribuem para que o estado mantenha o ritmo do desenvolvimento socioeconômico. “Nosso estado tem um grande potencial na produção pecuária, safra de grãos, cultivo de peixes, entre outras atividades rurais que precisam de trabalhadores capacitados”, salientou.
Mas, não é apenas quem quer seguir uma carreira no campo que acaba sendo beneficiado pela expansão do ensino profissionalizante, como é o caso do morador do Bairro Caladinho, em Porto Velho, Carlos Henrique Sales Mota, de 27 anos, que atualiza o currículo a cada curso concluído para conquistar mais espaço no mercado de trabalho.
NOVA CHANCE
Diante das chances que podem surgir com os novos conhecimentos, o ex-padeiro agora quer fazer a reconversão profissional, ou seja, mudar de área. “Em setembro de 2025, saí do supermercado onde trabalhava na panificação para buscar outras oportunidades, estou fazendo o Curso Assistente Administrativo e quero fazer mais cursos sempre na área de gestão”, ressaltou Carlos Henrique.
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, a democratização da educação profissional em Rondônia contribui para que estudantes de diferentes faixas etárias sejam motivados a se realizar profissionalmente. “As unidades flexíveis itinerantes contribuem nesse importante processo da qualificação da mão de obra e a Escola Móvel de Máquinas Agrícolas está tendo um importante papel na carreira de quem busca atuar no campo”, evidenciou.
Cursos Ofertados
Injeção Eletrônica Diesel Básica Common Rail
Metrologia Aplicada à Mecânica
