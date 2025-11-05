5º Encontro da Rede Nacional de Processos do Sistema Sebrae acontece em Porto Velho

Publicada em 17/11/2025 às 14h22
Equipes de Técnicos de Informática (TI) e de backoffice do Sebrae de vários estados do país participaram do encontro para promover alinhamentos estratégicos
O Sebrae em Rondônia sediou, nesta quinta-feira (13), o 5º Encontro da Rede Nacional de Processos do Sistema Sebrae. O evento, realizado em Porto Velho, reuniu equipes de Tecnologia da Informação (TI) e de backoffice de diversos estados, além de representantes do Sebrae Nacional, para alinhar estratégias voltadas à eficiência e à modernização dos processos internos. O tema deste ano, Inteligência de Dados aplicada à Gestão de Processos, guiou as discussões e reforçou o compromisso da instituição com a inovação.
Edson Lemos, diretor administrativo e financeiro do Sebrae em Rondônia, ressaltou a importância do encontro para integrar as equipes do Sistema Sebrae. “Estamos aqui reunindo profissionais das áreas de TI e planejamento. Rondônia foi escolhida para organizar este encontro, o que valoriza nossa cultura e a nossa capital, Porto Velho. Mais do que isso, é uma oportunidade para trocar informações e avançar na padronização do nosso atendimento. Agradeço ao comitê responsável pela organização e reforço o quanto é significativo para nós receber esse evento no estado”, destacou.
Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami esse é um momento ímpar para os profissionais dessas áreas. “Estamos hoje aqui reunindo todas as equipes de processos do sistema Sebrae em Rondônia, recebendo todo mundo do Brasil aqui, para um momento de revermos os processos do Sebrae. Porque nós somos uma entidade que orientamos os empresários que possam permanecer no mercado. Nossa instituição também está sempre ajustando seus procedimentos e processos para ser mais eficientes, ter uma economicidade de qualidade de vida dos nossos colaboradores e entregar de forma mais rápida e objetiva aos nossos empresários. Então, esse encontro nacional é justamente para essa revisão e apresentação de novos procedimentos e processos de outros estados para a gente poder compartilhar e juntos podermos avançar em eficiência institucional”, afirmou.
“Essa interação entre os estados é muito boa porque a gente acaba nivelando, compartilhando boas práticas, conhecimentos, formas de trabalhar. Além da gente está criando uma diretriz padrão na maneira de atuar e conseguir resultados ainda melhores, aproveitando o conhecimento de cada um, a expertise, tanto da área de processo quanto no sistema Sebrae. E aí a gente consegue ganhar forças e entregar cada vez mais resultados, tanto para o Sebrae, mas principalmente para os clientes do Sebrae que é sempre o nosso foco”, concluiu Bruno Almeida, analista de processos do Sebrae de Pernambuco.
