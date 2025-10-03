Voto pela isenção do IR visa afastar “fantasma” da Blindagem; Marcos Rogério reafirma pré-candidatura de Máximo; e Célio no MDB?

Publicada em 03/10/2025 às 09h25
Eduardo Bolsonaro, com seu discurso aloprado, fala como um pateta vivendo num universo paralelo
CARO LEITOR, quando o deputado federal antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se autoexilou nos EUA com a família, em fevereiro deste ano, estava certo de que começaria uma batalha vitoriosa como “embaixador da extrema-direita” do Brasil para o mundo. Na bagagem pessoal e política, levou como objetivo: derrubar o governo do presidente Lula (PT-SP), conseguir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) e pavimentar a sua candidatura à Presidência da República. A investida inicialmente parecia estar dando certo até ele defender o tarifaço do presidente Donald Trump (Republicanos) contra o Brasil e o uso da gigantesca bandeira dos EUA em frente ao MASP no 7 de setembro. Contudo, o tarifaço atingiu sua principal base eleitoral, o agronegócio. Por sua vez, o complexo vira-lata de idolatrar a bandeira dos EUA por parte de Eduardo Bananinha mexeu com o verdadeiro sentimento de patriotismo dos brasileiros, inclusive de alguns idiotas e imbecis que chegaram a acampar nas portas dos quartéis pedindo intervenção militar no sentido de impedir a posse do presidente Lula (PT-SP). Oito meses depois, em solo estadunidense, os planos de Eduardo Bananinha, o filho Zero Três do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), derreteram e, com seu discurso aloprado, fala como um pateta vivendo num universo paralelo.
Paralelo
Em declarações recentes no seu universo paralelo, o delirante deputado federal antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que não haverá eleições no Brasil em 2026 caso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) não possa figurar na disputa eleitoral como candidato a presidente.
Plano B
O deputado federal antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se considera o “plano B” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) para disputar a Presidência, caso Jair não seja candidato – o que de fato não ocorrerá.
Imperativo
No mundo de verdade, a Câmara dos Deputados está diante de um cenário que se pode chamar de imperativo moral em relação ao deputado federal antipatriota Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Todas as ações externas do fujão resultam no flagrante crime de lesa-pátria. Neste caso, precisa tomar uma decisão enérgica com relação à sua ausência nas atividades legislativas.
Limpar
Depois do voto a favor da vergonhosa PEC da Blindagem, os deputados Coronel Chrisóstomo (PL-Porto Velho), Lúcio Mosquini (MDB-Jaru), Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho), Rafael Fera (Podemos-Ariquemes), Thiago Flores (Republicanos-Ariquemes), Maurício Carvalho (União Brasil-Porto Velho) e Silvia Cristina (PP-Ji-Paraná) votaram pela isenção do IR como forma de se limpar com o eleitorado rondoniense.
Compareceu
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná), a convite do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), compareceu ontem (02), à reinauguração da praça Jonathas Pedrosa. Léo e Rogério trocaram figurinhas nos discursos. Por sua vez, Rogério falou de investimentos para Porto Velho por meio de suas emendas parlamentares.
Focado
Em conversa com o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) no evento de reinauguração da praça Jonathas Pedrosa, ele revelou que está focado na sua reeleição ao Senado e o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-Porto Velho) será o pré-candidato a governador do grupo e descartou a possibilidade do senador Jaime Bagattoli (PL-Vilhena) entrar na disputa como candidato a governador nas próximas eleições.
Alinhamento
O senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) disse que a sua presença na reinauguração da praça Jonathas Pedrosa partiu do convite pessoal do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). Rogério, indagado por esse colunista, não descartou a hipótese de alinhamento político com o Podemos, liderado pelo prefeito Léo Moraes, nas próximas eleições.
Aniversário
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) liderou uma ampla agenda de comemoração dos 111 anos de aniversário de Porto Velho. A agenda contou com atividades esportivas, inauguração de obras, distribuição de fatias do bolo de 111 metros de maneira organizada sem virar meme nacional, shows de artistas locais e o retorno do apito do trem da Estrada de Ferro Madeira -Mamoré (F.F.M-M).
Aqueceu
No aniversário de Porto Velho comemorado ontem (02), o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) aqueceu o comércio com o Festival de Pesca e a promoção de shows artísticos, a exemplo da cantora Joelma, que arrastou uma multidão para a Avenida Farquhar. Já o passeio simbólico da locomotiva 18 no Complexo da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré (F.F.M-M) resgatou a memória e o sentimento de pertencimento dos portovelhenses.
Parabeniza
A requalificação da praça Jonathas Pedrosa, no coração do Centro de Porto Velho, ficou linda e retoma seu protagonismo dentre os cartões postais da cidade. A coluna parabeniza o presidente da Emdur, Bruno Holanda, e o secretário executivo de Turismo, professor Aleks Palitot, pelo bom gosto aplicado na praça em voga. Agora, resta à população proteger e conservar o patrimônio público.
Desmentiu
O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho), desmentiu a coluna o boato que andam espalhando da possibilidade de declinar da pré-candidatura a governador e disputar uma cadeira na Câmara de Deputados.
Alianças
Hildon Chaves é sim pré-candidato a governador e anda visitando os municípios no intuito de fechar alianças com lideranças locais. Por sua vez, conversa com todas as forças políticas do PSD, PL, União Brasil e Republicanos, ou seja, lideranças de centro, centro-direita e extrema-direita.
Esquerda
A esquerda rondoniense se reúne amanhã em Ji-Paraná a partir das 08h na Chácara da Eucatur, localizada na Estrada do Nazaré, Km 1,5. O anfitrião da Caminha Esperança formada pelo MDB, PDT, PT, PCdoB, PV e PSB, é o ex-senador Acir Gurgacz (PDT). Esse último ainda se encontra inelegível para disputar qualquer eleição.
Esperança
Falando em esperança, o secretário-geral do MDB, Luiz Lenzi, ventilou convite ao ex-candidato a prefeito de Porto Velho, advogado Célio Lopes, para se filiar ao MDB e ser ungido como pré-candidato a governador da legenda emedebista nas próximas eleições.
Renovação
A possibilidade de filiação de Célio Lopes ao MDB representaria a renovação dos quadros partidários de um partido fadado a ficar cheirando a naftalina. Célio é um político de centro, com boas ideias, ganhou projeção nos debates das eleições municipais e apresentou o melhor Plano de Governo para Porto Velho.
Plantada
É mentirosa a notícia plantada de que os vereadores Dr. Breno Mendes (Avante-Porto Velho) e Gedeão Negreiros (PSDB-Porto Velho), em oito meses de mandato, já tenham custado R$ 1 milhão cada aos cofres públicos do município. Esse tipo de notícia plantada cheira a extorsão.
Lixo
Falando em cheira, o vereador Thiago Tezzari (PSDB-Porto Velho) corajosamente soltou vídeo nas redes sociais informando o fim do contrato da coleta de lixo entre a Prefeitura de Porto Velho e a Marquise, bem como o início do novo contrato emergencial de seis meses com a Amazonfort. Agora é torcer para a empresa prata da casa dar conta do serviço.
Constrangimento
O vereador Marcos Combate (AGIR-Porto Velho) é um crítico ferrenho da gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho). Ontem (2), fez questão de se colocar no dispositivo de reinauguração da Praça Jonathas Pedrosa, por sua vez, era visível a cara de constrangimento do gesto de Combate na cara do prefeito Léo e seus respectivos auxiliares.
Sério
Falando sério, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) merece ser cassado pela Câmara dos Deputados por ser um antipatriota confesso e responder pelos seus crimes na forma da lei. Ele agiu deliberadamente contra os interesses do país e das nossas instituições.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!