Vilhena instalará 120 novos pontos de ônibus cobertos até 2026 para atender transporte coletivo e escolar

Publicada em 14/10/2025 às 09h22
Para garantir conforto e proteção aos usuários do Transporte Urbano Coletivo, a Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran), anunciou, recentemente, a instalação de 120 novos pontos de ônibus cobertos. Os abrigos serão distribuídos estrategicamente em diferentes áreas da cidade, facilitando o acesso da população aos serviços de transporte público.
Com previsão de conclusão até 2026, o projeto será executado por etapas. Neste ano, até dezembro, 40 novos abrigos serão instalados, beneficiando usuários de diversas regiões. Para a realização desta fase, a Prefeitura fará um investimento de aproximadamente R$ 500 mil reais, provenientes de recursos próprios do município.
De acordo com o secretário, Rogério Dias, “a iniciativa representa um importante avanço para a mobilidade urbana em Vilhena pois além de proporcionar mais conforto e segurança, especialmente em dias de sol intenso ou chuva, os novos abrigos irão oferecer melhores condições de espera aos passageiros, contribuindo assim, para a valorização dos espaços públicos e para o incentivo ao uso do transporte coletivo”.
O secretário destacou ainda que a medida também possui grande impacto social, principalmente para os estudantes que dependem diariamente do transporte urbano, garantindo mais dignidade, proteção e acessibilidade à comunidade em geral.
