Vigilância Sanitária intensifica ações preventivas sobre venda de bebidas em Vilhena

A Coordenação de Vigilância Sanitária, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Semus), iniciou nesta segunda-feira, 13, uma operação de fiscalização voltada ao combate da venda de bebidas falsificadas e adulteradas em estabelecimentos comerciais de Vilhena. A ação tem caráter preventivo e foi motivada pelos recentes casos de contaminação por metanol em bebidas destiladas registrados em várias regiões do país.
De acordo com Edvaneide Caçula, responsável pelo setor, o objetivo principal é orientar comerciantes e consumidores sobre a importância de adquirir produtos de origem confiável e devidamente registrados, além de identificar e apreender possíveis mercadorias irregulares.
“Nosso foco principal é a prevenção. Caso sejam encontrados produtos com indícios de falsificação ou adulteração, as providências cabíveis serão adotadas, como apreensão e inutilização das mercadorias”, explicou Edvaneide.
Para garantir maior alcance da operação, o município foi dividido em quatro áreas, cada uma com uma equipe de fiscais atuando diariamente. Até o momento, 15 estabelecimentos já foram vistoriados, e uma bebida com aparência suspeita foi identificada. A Vigilância entrou em contato com a fábrica responsável e aguarda retorno para confirmar a autenticidade do produto.
As ações seguem em andamento e devem abranger todas as mercearias, supermercados e distribuidoras da cidade. A população também pode colaborar com o trabalho da Vigilância, informando locais suspeitos ou dúvidas sobre a procedência de bebidas.
As denúncias podem ser feitas pessoalmente na sede da Vigilância Sanitária, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 98, Centro, próximo às Lojas Gazin.
