Vigilância Sanitária de Espigão do Oeste alerta população sobre risco de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas

A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão de Vigilância Sanitária, alerta à população sobre o risco de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas adulteradas ou de origem desconhecida.
O objetivo da ação é proteger a saúde dos consumidores e reforçar a importância de adquirir produtos apenas de estabelecimentos regularizados, contribuindo para a prevenção de casos graves de intoxicação.
O que é o metanol e por que ele é perigoso?
O metanol é um tipo de álcool utilizado em processos industriais, como em combustíveis, solventes e produtos de limpeza.
Sua ingestão, mesmo em pequenas quantidades, é extremamente perigosa, podendo causar danos irreversíveis à visão, ao sistema nervoso e até levar à morte.
Nos últimos anos, casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol têm preocupado autoridades de saúde em todo o país. Essas bebidas são geralmente vendidas sem procedência clara, sem rótulo ou com embalagens falsificadas.
Sintomas de intoxicação por metanol
Após a ingestão de bebida contaminada, os sintomas podem aparecer entre 30 minutos e 12 horas. Os principais sinais de alerta incluem:
Visão borrada, turva ou perda total da visão;
Dor de cabeça intensa, tontura e confusão mental;
Náuseas, vômitos e dores abdominais;
Sonolência excessiva e dificuldade de raciocínio.
Caso você ou alguém próximo apresente esses sintomas após consumir bebida alcoólica, procure imediatamente atendimento médico. O tratamento precoce pode salvar vidas.
Como se proteger e prevenir a intoxicação
A Vigilância Sanitária de Espigão D’Oeste orienta que os consumidores tomem cuidados simples, mas essenciais:
Compre bebidas apenas de fornecedores regularizados e com nota fiscal;
Evite produtos sem rótulo, com preço muito abaixo do mercado ou de procedência duvidosa;
Denuncie à Vigilância Sanitária qualquer suspeita de adulteração ou venda irregular de bebidas no município.
Essas ações fortalecem a segurança do consumidor e ajudam a combater práticas ilegais que colocam em risco a saúde da população.
Divisão de Vigilância Sanitária
A Divisão de Vigilância Sanitária está à disposição para esclarecer dúvidas e receber denúncias sobre produtos suspeitos.
Endereço: Rua Paraná, 2328 – Centro, Espigão D’Oeste – RO
Cuidar das pessoas é um ato de respeito e compromisso
A Prefeitura de Espigão D’Oeste reafirma seu compromisso com a saúde, segurança e bem-estar da população, reforçando que cada alerta é uma forma de cuidado e respeito com o cidadão.
A conscientização é a melhor forma de prevenção. Proteja-se, compartilhe este alerta e ajude a preservar vidas.
