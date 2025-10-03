Vídeo: deputado Jean Mendonça é sequestrado, mas Polícia Militar age rápido e prende os envolvidos

Publicada em 03/10/2025 às 09h04
Porto Velho, RO – Em Pimenta Bueno, o deputado estadual Jean Mendonça foi vítima de um sequestro nesta sexta-feira (3), episódio que mobilizou a Polícia Militar (PM/RO) em uma operação imediata. De acordo com informações oficiais, os agentes conseguiram localizar e libertar o parlamentar em curto espaço de tempo, além de prender os suspeitos envolvidos na ação criminosa. O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais, onde circulam imagens e vídeos do resgate, reforçando a gravidade da ocorrência e a pronta resposta das forças de segurança.
ATUALIZAÇÃO
Deputado Jean Mendonça tranquiliza população após ficar refém de bandidos
O parlamentar foi surpreendido pelos bandidos nas primeiras horas dessa sexta-feira, 03 de outubro.
Na manhã de hoje, o deputado Jean Mendonça e sua esposa e uma enteada foram feitos reféns em sua residência por dois assaltantes armados. O episódio durou cerca de 1 hora e 30 minutos e foi resolvido graças ao empenho das forças policiais, que chegaram rapidamente ao local após serem alertadas por vizinhos.
Em um comunicado, o deputado afirmou que ele e sua família estão bem e não sofreram agressões físicas. “Destacamos o pronto e eficaz trabalho das forças de segurança, cuja atuação técnica e responsável possibilitou a resolução da ocorrência de forma segura e dentro da legalidade”, disse Jean Mendonça.
O parlamentar também reiterou que todas as medidas necessárias foram tomadas e que a situação está sob controle. Ele expressou gratidão pela preocupação e orações recebidas, além de agradecer às autoridades envolvidas na ação.
“Foram momentos de muita tensão. Por isso, agradeço a Deus pelo cuidado e livramento,” finalizou.
