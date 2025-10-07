Vagas abrangem todos os níveis de escolaridade e reforçam o compromisso da Prefeitura em facilitar o acesso ao mercado de trabalho

Publicada em 07/10/2025 às 10h42
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), oferece 264 vagas de emprego disponíveis pelo Sine Municipal nesta semana. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior, e fazem parte da política de inclusão e apoio ao trabalhador da capital.
Além das vagas, o Sine destaca o atendimento humanizado e gratuito, voltado para orientar e encaminhar profissionais ao mercado de trabalho, contribuindo para a geração de renda e desenvolvimento econômico da cidade.
VAGAS DISPONÍVEIS
Nível Superior – 8 vagas
• 3 Estagiários de Engenharia Civil ou Arquitetura
• 2 Assistentes Sociais
• 1 Engenheiro Civil
• 1 Gerente Administrativo
• 1 Assistente de Escrita Fiscal
Ensino Médio – 185 vagas
• 106 Vendedores Externos / Consultores de Vendas (PJ)
• 20 Auxiliares de Logística
• 15 Açougueiros / Auxiliares de Açougueiro
• 10 Motoristas categoria D
• 8 Auxiliares de Armazenamento
• 6 Ajudantes de Entrega
• 5 Consultores de Vendas
• 3 Motoristas Entregadores
• 2 Lavadores de Carros
• 1 Captador de Clientes
• 1 Secretária Recepcionista
• 1 Assistente Administrativo Financeiro
• 1 Gerente de Loja
• 1 Auxiliar de Confeitaria
• 1 Auxiliar de Depósito
• 1 Assistente de Atendimento ao Cliente
• 1 Encarregado de Obras
• 1 Mecânico de Máquinas Leves
• 1 Gerente de Eventos
Ensino Fundamental – 18 vagas
• 6 Atendentes de Balcão
• 4 Auxiliares de Mecânico
• 2 Auxiliares de Marceneiro
• 2 Marceneiros
• 2 Costureiras
• 1 Cozinheiro
• 1 Auxiliar de Cozinha
Com Curso Técnico ou Profissionalizante – 3 vagas
• 3 Técnicos em Edificações
Sem exigência de escolaridade – 50 vagas
• 50 Operadores de Produção
O Sine Municipal oferece serviços totalmente gratuitos, incluindo emissão de carteira de trabalho digital, cadastro e intermediação de mão de obra, além de orientações para entrevistas e elaboração de currículos.
LOCAIS DE ATENDIMENTO
Sede/Centro: rua General Osório, nº 81, Centro
Unidade Praça CEU: rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro Juscelino Kubitschek
Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
CONTATOS PARA INFORMAÇÕES
• (69) 3901-6414
• (69) 3901-6415
• (69) 9 8473-8546
• (69) 9 8473-3411
