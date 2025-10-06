Último dia de comemoração pelos 111 anos de Porto Velho tem esporte, lazer e festa no Mercado Cultural

Publicada em 06/10/2025 às 11h05
A programação em comemoração aos 111 anos de Porto Velho será encerrada neste domingo (5) com uma agenda diversificada, voltada para toda a população. O último dia de festividades reune esporte, lazer, cultura e música, com destaque para o show de encerramento no Mercado Cultural.
As atividades iniciaram às 7h30 da manhã, com o Bike Tour, que saindo do Mercado Cultural em um passeio ciclístico aberto ao público. A proposta é incentivar a prática de atividades físicas, promovendo também a valorização dos espaços urbanos e pontos históricos da cidade.
A grande atração do dia será a festa no Mercado Cultural, que começará a partir das 16h e marcará o encerramento oficial das comemorações. O local receberá uma programação musical com diversos artistas locais, representando os mais variados ritmos e manifestações culturais de Porto Velho.
Entre as atrações confirmadas estão Banda Lance Novo, Gira Samba, Escola de Samba Asfaltão, Pirarucu do Madeira, Embalo 5, Estação do Forró, Forró dos 3, Tay Reis, Rejane Castro, Fran Diniz e DJ Leyilson, que comandará os intervalos entre os shows.
Ao longo de cinco dias de programação, as comemorações pelos 111 anos de Porto Velho reuniram milhares de pessoas em diferentes pontos da cidade, com uma agenda diversificada que incluiu shows nacionais e locais, atividades culturais, ações educativas, eventos esportivos, lazer infantil e homenagens. "A festa mobilizou a população em torno da valorização da história, da cultura e da identidade da capital rondoniense, consolidando o evento como o maior já realizado pela Prefeitura em celebração ao aniversário do município", disse o prefeito Léo Moraes.
