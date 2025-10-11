Tudo pronto para a festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade neste final de semana

Publicada em 11/10/2025 às 11h24
Neste sábado e domingo (11 e 12), o Parque da Cidade será transformado em um mundo de fantasia, cheio de cores, alegria e muitas brincadeiras para celebrar o Dia das Crianças.
O evento carinhosamente preparado pela Prefeitura de Porto Velho inicia às 16h de sábado e terá diversas apresentações, inclusive a atração musical nacional com a turma do Mundo Bita, que encanta a meninada por todo o Brasil.
Com roupas coloridas e muita animação, o Mundo Bita contagia crianças e adultos com suas brincadeiras e músicas animadas. De uma forma lúdica, a turminha também transmite boas mensagens através das letras musicais e incentiva o público a cantar junto os seus maiores sucessos.
A festa ainda terá passeios dos pequenos na Carreta Furacão, diferentes brinquedos do Mundo dos Infláveis em vários locais do parque, além de piscinas de bolinhas e camas elásticas.
PASSEIOS E BRINDES
No sábado (11) também haverá sorteio de brindes, distribuição de lanches e de mil livretos para colorir durante a programação. A festa segue ainda no domingo (12) com passeios na Carreta Furacão das 16h às 20h e brinquedos liberados para que as crianças possam se divertir à vontade, entre outras atrações.
Os lanches serão ofertados pelo Federal Burguer, Pitbull Lanches e Dydyo, que se prontificaram a contribuir para a alegria dos pequenos na celebração do Dia das Crianças.
FESTA PARA AS FAMÍLIAS
O prefeito Léo Moraes garante que a festa foi preparada não apenas para as crianças, mas para todas as famílias. Disse que será mais um evento grandioso, a exemplo do Natal, Páscoa e do aniversário dos 111 anos de Porto Velho.
“Nossa expectativa é receber de 30 a 40 mil pessoas. Todos estão convidados a participar”, disse o prefeito Léo Moraes.
Várias secretarias estão envolvidas na organização do evento, cuidando da logística, limpeza e segurança para que tudo aconteça conforme o planejado.
Texto: Augusto Soares
