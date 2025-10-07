TRT-14 realiza leilão com bens a preços atrativos

Publicada em 07/10/2025 às 10h35
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) anuncia a realização do 5º Leilão Judicial Unificado (LJU), uma oportunidade para adquirir bens penhorados em processos trabalhistas. A 5ª hasta pública ordinária ocorrerá de forma online, nos dias 21 e 24 de outubro de 2025, sob a condução da juíza Fernanda Antunes Marques Junqueira.
O leilão está programado para acontecer em duas fases:
Primeiro Leilão: 21 de outubro, às 10h. Os bens poderão ser arrematados por lance igual ou superior ao valor da avaliação.
Segundo Leilão: O segundo ocorrerá no dia 24 de outubro, às 10h, caso não haja licitantes no primeiro leilão. Os lances serão aceitos a partir do menor valor, desde que não seja considerado preço vil (valor muito abaixo do mercado), conforme artigo 891 do Código de Processo Civil (CPC).
Os pregões serão conduzidos de forma totalmente eletrônica pelo Leiloeiro Oficial WESLEY SILVA RAMOS (JUCER nº 043/2013 e JUCEAC nº 008/2023), através do site oficial: www.wrleiloes.com.br
Como participar:
A participação é aberta a qualquer pessoa civilmente capaz.
É necessário cadastro prévio no site do Leiloeiro Oficial: www.wrleiloes.com.br
Consulte o edital e siga as regras (disponível no site e no Provimento TRT nº 02/2024 da 14ª Região).
Dúvidas? Ligue ou envie WhatsApp para (92) 9 8159-7859.
Visitação e Estado dos Bens
Os interessados poderão visitar os bens antes do leilão, nos locais indicados pelo leiloeiro
ou pela pessoa por ele nomimada, sem a necessidade de Oficial de Justiça, desde que autorizados.
Bens disponíveis:
O leilão oferece 19 lotes, incluindo imóveis residenciais e rurais, veículos e equipamentos industriais e comerciais. Entre os destaques, estão:
Imóveis:
Imóvel urbano misto em Cujubim/RO : R$ 700.000,00
Apartamento em residencial Vista Verde em Cuiabá/MT com 92,653 m² de área privativa, avaliado em (Lote 05): R$ 320.000,00
Terreno em Rio Branco/AC, com 720,91 m² (Lote 09): R$ 160.000,00
Imóvel rural de 9,8519 hectares em Capixaba/AC (Lote 10): R$ 2.689.326,10
Lote de terras urbano com construções em Ji-Paraná/RO, com 31.185,84 m², (Lote 11): R$ 7.043.010,10
Lote de terra rural em Senador Guiomard/AC, de 58,9100 hectares (Lote 12): R$ 2.700.000,00
Lote de terras urbano de 5.000 m² em Porto Velho/RO, com várias casas em madeira e alvenaria (Lote 18): R$ 180.000,00
Veículos:
Caminhão-tanque Mercedes Benz ATEGO 2425, ano 2008/2009 (Lote 02): R$ 213.268,50
Automóvel Renault Kangoo EXPRL10, ano 2004/2004 (Lote 03): R$ 9.000,00
Ônibus Mercedes Benz/OF 1318 ano 1995/1996 (Lote 04): R$ 30.000,00
Ônibus VW COMIL CAMPIONE, ano 2021 (Lote 06): R$ 45.000,00
Ford F4000 G (Lote 13): R$ 90.000,00
Carretilha (veículo) ano 2012 (Lote 16): R$ 7.000,00
Equipamentos:
Plaina moldureira 4 faces e uma serra circular alinhadeira (Lote 08): R$ 27.000,00
Lâmpada de Fenda SLL-3M e Conjunto Oftalmológico Premium LX (Lote 15): R$ 31.301,60
Cortador de frios elétrico e um dispenser de cobertura ambiente (Lote 19): R$ 3.000,00
A realização do 5º Leilão Judicial Unificado do TRT-14 visa dar efetividade às execuções trabalhistas, uma vez que os valores dos bens arrematados servirão para pagamento de direitos trabalhistas reconhecidos.
