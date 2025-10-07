TRT-14 promove Semana Nacional da Conciliação de 3 a 7 de novembro

Publicada em 07/10/2025 às 15h50
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizará, de 3 a 7 de novembro, da 20ª edição da Semana Nacional da Conciliação. A mobilização é coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e conta com a participação de tribunais de todo o país, abrangendo os ramos da Justiça do Trabalho, Estadual e Federal.
Com o lema “Conciliar é legal”, a iniciativa tem como objetivo incentivar a resolução de conflitos por meio do diálogo, sem necessidade de decisão judicial. A atuação concentrada busca promover celeridade na tramitação processual e facilitar a construção de acordos entre as partes.
É um verdadeiro mutirão conduzido por magistrados(as), servidores(as) e demais profissionais que atuam na Justiça do Trabalho para proporcionar maior rapidez aos processos trabalhistas e o acordo entre empregadores(as) e trabalhadores(as).
Em 2024, a campanha apresentou resultados expressivos na 14ª Região: foram realizadas 841 audiências, com 234 acordos homologados, o que resultou em R$ 18.667.525,02 em valores conciliados e mais de 2.500 pessoas beneficiadas.
Participe da Semana Nacional da Conciliação
Pessoas ou empresas que têm processos na Justiça do Trabalho podem pedir a inclusão de suas ações em pauta para conciliação. Basta procurar a Vara do Trabalho onde o processo está em andamento ou entrar em contato com seu advogado ou advogada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!