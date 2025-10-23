Três nomes expressivos disputam Câmara Federal em Ji-Paraná, Resolução regulamenta uso de veículos na Ale-RO, ouro brasileiro contrabandeado

Publicada em 23/10/2025 às 14h00
Federais – A representatividade política de Ji-Paraná até as eleições gerais de outubro do 2026, apesar de ser o segundo maior colégio eleitoral de Rondônia não é dos maiores, como já foi em passado recente. Hoje a representatividade federal do município, que tem cerca de 100 mil eleitores é de um senador, Marcos Rogério, que preside o PL no Estado, e a deputada federal Sílvia Cristina, presidente estadual do PP. Ariquemes, por exemplo, terceiro maior colégio eleitoral do Estado, pouco mais de 73 mil eleitores em 2024, conta com um dos três senadores, Confúcio Moura, que preside o MDB em Rondônia; e dois deputados federais, Thiago Flores (Republicanos) e Rafael O Fera (Podemos). Mas a expectativa é que Ji-Paraná poderá ampliar a representatividade no Congresso Nacional (Senado e Câmara) a partir das Eleições 2026.
Federais II – A deputada Sílvia Cristina não irá disputar, mais uma reeleição à Câmara Federal. É pré-candidata a uma das duas vagas, das três ao Senado. Marcos Rogério estava ensaiando uma candidatura a governador, cargo que ele disputou em 2022, chegou ao segundo turno com chances enormes de sucesso, mas foi derrotado pelo governador Marcos Rocha, que preside o União Brasil no Estado. O caminho é a busca pela reeleição. Mas Ji-Paraná tem três nomes com plenas condições de se elegerem à Câmara Federal. Todos já são citados como pré-candidatos e um deles, Jesualdo Pires, sem partido, já foi prefeito em dois mandatos seguidos e deputado estadual, onde ocupou o cargo de Secretário Geral. Nas eleições de 2018 candidatou-se a senador e, apesar de somar mais de 195 mil votos não conseguiu se eleger.
Federais III – O ex-presidente regional do PT, Anselmo de Jesus, pai da única representante do PT na Assembleia Legislativa (Ale), Cláudia, anunciou há dias que irá concorrer à Câmara Federal em 2026. Pela sua identificação com o partido, de militante permanente é nome a ser considerado para uma das oito vagas. O empresário Jonatas França, do ramo de hotelaria e participante ativo do sistema político-partidário, ex-secretário municipal também está se preparando para concorrer a uma das vagas à Câmara Federal. Nas enquetes realizadas por veículos de comunicação do Estado, Jonatas tem marcado presença sempre com votação expressiva e liderando as sondagens estimuladas. Está animado e já estaria trabalhando sua pré-candidatura. São três nomes em condições de sucesso. Jesualdo e Anselmo são experientes e políticos que já demonstraram que são bons de votos. Correndo por fora, mas consciente do que representa uma campanha política, França se prepara para ser “inquilino” no Congresso Nacional.
Aleluia – Foi publicada no “Diário Oficial” no dia 22, a Resolução 651, assinada pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ale), Alex Redano (Ariquemes-Republicanos), regulamentando a utilização de veículos oficiais e locados dispondo sobre gestão, controle, fiscalização, manutenção, abastecimento e principalmente, “uso adequado”. Dentre outras responsabilidades (são inúmeras) destaque para o uso indevido dos veículos com utilização por outra pessoa não autorizada, servidor não habilitado, uso para fins particulares, a não ser o pernoite, autorizado na residência do condutor designado; permanência do veículo em locais não autorizados como clubes, bares, boates, balneários, shoppings, supermercados, academias, pet shops e afins, a não ser se vinculados a missão oficial devidamente justificada, e mais inúmeras outras obrigações, que constam da Resolução 651/25, oportuna e necessária. A plotagem de todos os veículos também seria ótima, como sempre foi até passado recente na administração pública. Exceção os veículos utilizados pelos deputados, por questões de segurança.
Contrabando – O renomado jornalista Alexandre Garcia publicou na sua coluna de quarta-feira (22) no jornal “Gazeta do Povo”., o que não é novidade e todos sabem, que o ouro do Brasil, principalmente de Rondônia, está indo clandestinamente para a Venezuela, onde um turco e um chinês o revendem pelo mundo. A Polícia Rodoviária Federal pegou uma caminhonete levando 37 quilos de ouro em um posto de Água Boa, perto de Boa Vista, na BR-174; fez uma inspeção de rotina e achou escondidas 48 barras de ouro. Em agosto, foram apreendidos 103 quilos de ouro. Agora, em outubro, já haviam pego 20 barras de ouro, no valor de R$ 11 milhões. Esta nova apreensão soma R$ 28 milhões. Vai tudo para Roraima, porque de lá cruza a fronteira para a Venezuela. Se isso é o que pegam, imaginem o que passa.
Respigo
O deputado Cirone Deiró (UB-Cacoal), teve aprovada proposta de título de Cidadão Honorário de Rondônia para o ex-secretário de Estado (administração governador Valdir Raupp-MDB), Arno Voith, de Rolim de Moura, onde dirige e apresenta das segundas-feiras às sextas-feiras, às 11h, o programa Pinga Fogo, na Rádio Rolim FM, campeão de audiência na região. A iniciativa de Deiró teve aprovação unânime dos demais colegas e, em breve será definida a data da entrega da comenda +++ Mulheres, ex-deputadas estaduais foram homenageadas na tarde de quarta-feira (22) no plenário da Assembleia Legislativa (Ale). A honraria faz parte das comemorações dos 42 anos de instalação da Ale, e a solenidade foram comandadas pelo presidente da Casa de Leis, Alex Redano (Republicanos) +++ Na segunda-feira (27) 400 jornalistas também serão homenageados na Assembleia Legislativa com Voto de Louvor, também pela passagem dos 42 anos do Legislativo estadual. A solenidade está marcada para ter início às 15h e tem como proponente o deputado Eyder Brasil (PL-PVH) +++ Hoje (23) o Palmeiras joga com o LDU (20h30) pela Libertadores. O time alviverde tem como um dos fortes desafios, além do bom time do equatoriano, a altitude de Quito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!