Três homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas

Publicada em 02/10/2025 às 11h48
No final da noite de quarta-feira (01), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três homens suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo em uma residência localizada na Rua Torres, bairro Cascalheira, zona Leste de Porto Velho (RO).
Durante as buscas, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha enterrados no quintal do imóvel, além de uma pistola calibre .40 – que havia sido roubada de um policial penal do Estado do Acre – e uma espingarda.
Outro material apreendido chamou atenção dos policiais: mais de 250 injeções contendo substância THC (Tetrahidrocanabinol), principal composto psicoativo da planta Cannabis. Junto a isso, também foram recolhidos utensílios e insumos usados na preparação e comercialização da droga.
De acordo com a polícia, um dos detidos estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica no momento da prisão.
“Essa apreensão demonstra o quanto é importante a atuação constante das forças de segurança na região. Conseguimos retirar drogas e armas de circulação e dar uma resposta rápida à sociedade”, destacou um dos policiais envolvidos na ocorrência.
Os três homens foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!