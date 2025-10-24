ELEIÇÕES 2024

TRE Rondônia rejeita quarto pedido de cassação e mantém Delegado Flori e Donadoni nos cargos em Vilhena

Corte eleitoral julgou improcedente a Aije nº 0600452-88.2024, referente às eleições municipais de 2024, reafirmando ausência de provas de abuso de poder econômico