TJRO aprimora

Publicada em 06/10/2025 às 11h50
Com foco em acompanhar a transformação digital do Judiciário e comprometido com a oferta de serviços cada vez mais ágeis e acessíveis para servidores, magistrados e à população, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) trabalha, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC), para atualizar o sistema AssessorIA, a assistente de inteligência artificial (IA) generativa do TJRO.
Periodicamente, a equipe da STIC realiza treinamentos para servidores e magistrados, tirando dúvidas sobre o uso da ferramenta e garantindo maior qualidade nos conteúdos gerados pelo sistema. Durante essas capacitações, são destacadas recomendações para o uso responsável da IA, incluindo a obrigatoriedade de revisão do conteúdo gerado, o respeito à política de privacidade e a proibição de inserir dados sensíveis de processos ou informações pessoais em IAs comerciais que não estejam homologadas pelo TJRO.
AssessorIA foi desenvolvida para ajudar diariamente servidores e magistrados, tanto nas atividades administrativas, quanto nas judiciais. A ferramenta é capaz, por meio do chat de conversação, de responder perguntas, corrigir textos, interagir com o sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com o Módulo Gabinete.
As mais recentes atualizações de AssessorIA trouxeram melhorias em usabilidade, personalização e produtividade. Destaca-se uma interface ainda mais limpa e organizada, facilitando a comunicação entre usuários e sistema.
Agora, AssessorIA permite a personalização do chat conforme o perfil de trabalho de cada servidor, tornando o sistema mais adequado às necessidades individuais. Entre as funcionalidades inovadoras está a criação de especialistas virtuais, configurados pelo usuário por meio de comandos (conhecidos como prompts), para desempenhar funções específicas, como corrigir ortografia ou consultar jurisprudências. Atualmente, também é possível anexar múltiplos documentos à criação dos especialistas, assim como visualizar e editar prompts compartilhados por outros usuários.
Ética e segurança
No Poder Judiciário, o uso da inteligência artificial tem como objetivo principal garantir mais agilidade e qualidade aos serviços, sempre respeitando os princípios de ética, segurança e integridade dos dados. No TJRO, AssessorIA é constantemente atualizada, priorizando a segurança institucional e a melhor experiência de servidores e magistrados, para que eles cumpram a missão de promover Justiça à sociedade.
Para assegurar a utilização, o TJRO acompanha o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Resolução nº 615 de 11/03/2025, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com recursos de inteligência artificial no Poder Judiciário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!