INTERIOR

TJ de Rondônia rejeita recurso de vice-prefeito de Cacoal em ação por calúnia e difamação contra ex-vereador

Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia manteve decisão que reconheceu imunidade material parlamentar de Paulo Henrique dos Santos Silva e apontou ausência de justa causa para ação movida pelo vice-prefeito Tony Pablo