Terceiro dia de festa de 111 anos celebra diversos ritmos regionais

Publicada em 04/10/2025 às 10h39
Curtindo com a família a terceira noite do aniversário de 111 anos de Porto Velho, o servidor público Jacson Farias elogiou a festa, que nesta sexta-feira (3) contou com o Beiradão Cultural — 12 horas contínuas de muita música.
“Está muito organizado, muito legal. É a segunda noite que eu venho, e a questão da organização e a posição do palco, com o público na ladeira, foi top de linha, muito massa. Deu muita gente, e quem estava lá atrás conseguiu ver bem. Fazia muito tempo que a gente estava carente de atrações dessa dimensão. Bem eclético, bem família. E ainda tem mais dias pra curtir. Vamos ficar na expectativa para os próximos eventos do prefeito Léo Moraes", disse Farias.
Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e Fundação Cultural (Funcultural), o Beiradão surpreendeu o público porto-velhense com a variedade de estilos musicais, praça de alimentação, segurança e acessibilidade.
Raimunda Silva aproveitou a tranquilidade do evento para passear com seu amigo de quatro patas. “Estou gostando muito, está bem diferenciado dos outros anos, mais animado. Vim ontem no show da Joelma também, e foi maravilhoso.”
Bom para o público, melhor ainda para a economia. Gabriele Rosário de Oliveira, empreendedora do ramo de churros há oito anos, comemora o sucesso das vendas durante as festividades dos 111 anos de Porto Velho, graças ao edital lançado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) para vendedores ambulantes nas imediações do Prédio do Relógio. “É a primeira vez que estamos participando. Ficamos sabendo pela rede social da prefeitura e fomos bem atendidos para fazer o cadastro e poder vender nossos churros aqui na festa. Nós costumamos ficar no Espaço Alternativo, e estar aqui no evento melhorou 100% nossas vendas. Ajudou muito agora nesse final de ano”, contou a empreendedora.
Atrações musicais locais abrilhantaram a noite, como o Forró Madeira, Beto Mendes, Banda K7, Criston Lucas, Samba +, Patrícia Morais, Fina Batucada, Elly Lima, Gabriel Parada, Lívia e Thainara, Henry Vidal, Forró Felina, DJ Lacaia e DJ Mario.
Atrações musicais locais abrilhantaram a noite
Neste sábado (4) a programação especial de aniversário da cidade continua, confira:
Walking Tour
Local: Saída do Mercado Cultural
Horário: 8h
Mundo dos Infláveis
Local: Complexo Madeira-Mamoré
Horário: das 16h às 21h
Roda Literária
Local: EFMM (Casa Branca)
Horário: 17h30
Atração: Cantor Sílvio Santos
Beiradão surpreendeu o público porto-velhense com a variedade de estilos musicais
Uma Noite no Museu / Planetário e Observatório do Ifro
Local: Museu da EFMM
Horário: a partir das 18h30
Show Infantil 3 Palavrinhas
Local: Avenida Farquar
Horário: a partir das 17h
Pré-show: Bozó e Lelê, Furacão Kids e DJ Mário
Texto: Isabella Leite
Fotos: Isabella Leite / Mateus Santos
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!