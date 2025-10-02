TCE de Rondônia é finalista no Prêmio de Inovação com três projetos que aproximam o cidadão

Publicada em 02/10/2025 às 12h02
O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) foi selecionado como finalista do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial (J.Ex) 2025, uma das mais prestigiadas iniciativas do ecossistema de Justiça no Brasil.
Promovida pelo J.Ex, com apoio da Fundação Instituto de Administração (FIA), a premiação reconhece soluções criativas que transformam a gestão pública e ampliam o impacto social das instituições. A cerimônia será realizada em 18 de novembro, em Brasília.
TRÊS PROJETOS ENTRE OS MELHORES DO BRASIL
Entre centenas de iniciativas inscritas, o TCE-RO alcançou a condição de finalista com três projetos em categorias distintas, reforçando sua capacidade de inovar em diferentes áreas:
Central Única de Vagas em Creches Públicas – categoria Inovação na Gestão;
PAIC – Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa – categoria Inovação na Gestão;
Programa de Desenvolvimento da Aprendizagem Organizacional (ESCON) – categoria Escolas Judiciais
Entre as iniciativas, a Central Única de Vagas em Creches Públicas é uma ação do Tribunal de Contas, em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE-RO), que lidera o projeto, e os municípios rondonienses.
Essas ações demonstram a força da instituição em unir gestão eficiente, compromisso social e educação continuada, sempre com foco no cidadão.
PRÊMIO QUE CELEBRA BOAS PRÁTICAS NO ECOSSISTEMA DE JUSTIÇA
Criado em 2019, o Prêmio de Inovação J.Ex chega à sua sexta edição com o objetivo de incentivar mudanças de práticas na gestão pública.
Entre as categorias estão inovação tecnológica, inovação na gestão, laboratórios de inovação, inovação social e escolas judiciais, além do reconhecimento a lideranças exponenciais e executivos de tecnologia e inovação.
TRABALHO COLETIVO QUE GERA IMPACTO
A presença do TCE-RO entre os finalistas é fruto do empenho conjunto de toda a equipe do Tribunal de Contas.
Mais do que ferramentas e metodologias, os projetos apresentados traduzem uma nova forma de atuação, na qual dados, tecnologia, capacitação e diálogo social se combinam para fortalecer políticas públicas e qualificar os serviços que chegam à população.
RONDÔNIA COMO REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO
O resultado final será conhecido em novembro, mas o simples fato de figurar entre os finalistas já é um marco para o Tribunal.
A indicação demonstra que Rondônia tem dado lições de criatividade, ousadia e compromisso social no campo do controle externo, servindo de inspiração para outras instituições do país.
O QUE É O J.EX E O PRÊMIO DE INOVAÇÃO 2025
O J.Ex é uma iniciativa nacional que reúne instituições do ecossistema de Justiça (como tribunais, ministérios públicos, defensorias e cortes de contas) para compartilhar conhecimento, práticas inovadoras e soluções que modernizam a gestão pública.
O Prêmio de Inovação J.Ex 2025, em sua sexta edição, é considerado uma das mais importantes premiações do setor. Ele reconhece projetos que unem tecnologia, gestão, laboratórios de inovação, impacto social e educação judicial, além de valorizar lideranças e executivos que transformam suas instituições.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!