Tarde de afeto, dança e conversa: Idosos se reúnem para momentos de alegria

Publicada em 07/10/2025 às 11h45
O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paulo Freire, da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) em Porto Velho, reuniu na segunda-feira (6) um grupo de pessoas idosas para uma tarde de lazer e convivência, com muito bate-papo, brincadeiras, danças e lanches.
O grupo é formado por pessoas e famílias usuárias e cadastradas no centro, e é coordenado pela psicóloga Marinês Lopes, auxiliadas pela equipe do Cras. Esse serviço de reunir pessoas idosas em grupo para conviver e interagir uns com outros em atividades de descontração e lazer desempenha um papel fundamental na promoção da dignidade e qualidade de vida dessas pessoas.
A iniciativa faz parte das ações contínuas da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), que busca fortalecer a política de proteção social básica e promover o envelhecimento ativo. Segundo a coordenadora do Cras Paulo Freire, Valdira da Silva, o evento teve como objetivo proporcionar momentos de alegria e valorização da pessoa idosa.
O Cras é uma porta de entrada para diversos programas sociais e serviços que visam garantir o bem-estar dos idosos. Através de atividades de convivência e apoio, o Cras busca, não apenas atender às necessidades imediatas, mas também promover a autonomia e a inclusão social dos idosos na comunidade. Isso é essencial para garantir que eles tenham uma vida digna e ativa, contribuindo para a sua saúde mental e emocional.
Se você está interessado em participar de um grupo de idosos no Cras, entre em contato com um das unidades mais próxima em Porto Velho para obter informações sobre como se inscrever e participar das atividades. Endereços dos Cras de Porto Velho:
ELIZABETH PARANHOS
Endereço: rua Guanabara, nº 2611, bairro São João Bosco, Porto Velho/RO, CEP. 76.803-765, zonas Norte e Oeste.
Telefone: 98473-4881.
e-mail: [email protected], [email protected]
BETINHO
Endereço: rua Vila Mariana, nº 9968, setor 35, quadra 193, lote 0081, bairro: Mariana. CEP. 76.813-612, zona Leste.
Telefone: (69) 98473-6269.
e-mail: [email protected], [email protected]
IRMÃ DOROTHY
Endereço: rua Fonte Boa, S/N, bairro Socialista, indo pela avenida Amazonas sentido área ruralizada, dobra-se à esquerda na rua Fonte Boa. CEP. 76.829-015, zona Leste.
Telefone: (69) 98473-4364.
e-mail: [email protected], [email protected]
PAULO FREIRE
Endereço: av. Amazonas, nº 3660, bairro Agenor de Carvalho, Porto Velho/RO, CEP: 76820-340, zona Leste.
Telefone: (69) 98473-6076.
e-mail: [email protected], [email protected]
DONA COTINHA
Endereço: rua Tamarino, nº 2946, Cohab Floresta, Porto Velho/RO, CEP: 76.808-014, zona Sul.
Telefone: 69 98473-6030
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Pe. TEODORO CROMMO
Endereço: via 01, quadra 1, casa 03. ponto de referência: de frente para a BR 364, próximo a rodoviária de Jaci-Paraná.
Distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho/RO. CEP: 76840-000.
Telefone: (69) 99955-5438, (69) 3236-6178.
e-mail: [email protected], [email protected].
