SUS – Almir José participa de formação de Agentes Educadores Populares de Saúde em Porto Velho

O presidente Almir José, participou na manhã desta quinta-feira, 09 de outubro, no auditório do Sindsef em Porto Velho/RO, de solenidade promovida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Ministério da Saúde, UNEGRO, SINDSAÚDE e IESPRO, com o objetivo de fortalecer a participação popular em saúde e ações da sociedade em defesa do SUS, na oportunidade, ocorreu a formação da primeira turma de Agentes Educadores e Educadoras Populares de Saúde.
O movimento: Mais SUS é Mais Brasil
“Saúde pela Democracia + SUS é + Brasil” nasceu da necessidade de ampliar as discussões sobre investimentos no SUS e de promover uma saúde acessível para todos, enquanto se fortalece o estado democrático de direito. Através do diálogo, educação e ação coletiva, o movimento busca combater as desigualdades sociais e assegurar a dignidade de todas as pessoas.
O manifesto “Saúde pela Democracia” destaca a saúde e a democracia como pilares de um novo projeto nacional de desenvolvimento, enfatizando a necessidade de um país mais inclusivo, democrático e soberano.
