Sílvia Cristina comemora a chegada do medicamento Trastuzumabe Entansina para tratamento do câncer de mama

Publicada em 23/10/2025 às 11h49
Durante pronunciamento no plenário da Câmara dos Deputados, a deputada federal Sílvia Cristina comemorou a chegada do medicamento Trastuzumabe Entansina, para ser utilizado nas pacientes em tratamento de câncer de mama HER2-positivo, um dos mais agressivos e que muitas vezes não retrocede com a quimioterapia.
“O Ministério da Saúde anunciou a compra de mais de 34 mil doses, que está incorporado desde 2022 na lista de medicamentos e somente agora está disponível para o tratamento. É um avanço, uma notícia maravilhosa que celebramos em pleno Outubro Rosa”, destacou a deputada.
Segundo Sílvia Cristina, “o Trastuzumabe Entansina é um remédio moderno e mais eficiente, que vai aumentar as chances de cura para quem, muitas vezes, estava já sem esperança. Comemorar essa vitória e vamos seguir avançando, para oferecer cada vez mais políticas públicas eficientes e que cheguem de fato a quem precisa”.
A deputada ainda celebrou a regulamentação final da Política Nacional de Combate ao Câncer, que é de sua autoria, estabelecendo um padrão humanizado de atendimento e tratamento do câncer no país.
