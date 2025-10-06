Semurfh conclui etapa no Novo Horizonte com 250 atendimentos em Ji-Paraná

Publicada em 06/10/2025 às 15h36
A etapa do Regulariza Jipa, programa de regularização de imóveis instituído pela Prefeitura de Ji-Paraná, cadastrou 250 dos 346 imóveis do bairro Novo Horizonte (1º distrito). O mutirão de atendimento foi realizado, das 8 às 16 horas, na sexta-feira (3), na Escola Municipal Professor Almir Zandonadi.
Os serviços foram prestados pelas secretarias de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh), Planejamento (Semplan) e Fazenda (Semfaz). De acordo com o titular da Semurfh, Antônio Marcos dos Santos, o Fuskão, o trabalho conjunto agilizou os atendimentos e visitas aos terrenos.
“A cada nova etapa, estamos aprimorando os serviços à comunidade. No Novo Horizonte, por exemplo, tínhamos atendimento preferencial [idosos e pessoas com deficiência], como em outras edições, e veículos para levar o morador até a residência dele para verificar a metragem da edificação, e se o imóvel é de alvenaria ou madeira”, frisou Fuskão.
“Com isso, ele já sai com a ficha cadastral 100% pronta, e totalmente regularizada. E o que também é importante informar, sem qualquer custo. As pessoas precisam entender que a regularização fundiária traz segurança para quem está no imóvel. A determinação do prefeito Affonso Cândido [PL] é levar o Regulariza Jipa às mais de 50 áreas irregulares do município”, acrescentou.
Segundo o secretário da Semurfh, o programa já atendeu donos de imóveis dos distritos de Nova Nova Londrina e Nova Colina, bairro Santa Marta (1º distrito) e Setor Reginaldo (2º distrito). Nessas etapas, a pasta estima que o número de atendimentos tenha ultrapassado 3 mil pessoas.
Se por algum motivo, não foi possível realizar o cadastro em uma das etapas, os atendimentos seguem (para todos os bairros) no balcão de serviços da Semurfh, das 7h30 às 13h30. A secretaria está localizada na esquina das avenidas Transcontinental e Menezes Filho, no bairro 2 de Abril (1º distrito).
