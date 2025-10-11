Semifinais do Metropolitano de Futebol Feminino Su-17 acontecem neste sábado (11)

Publicada em 11/10/2025 às 10h44
Neste sábado a partir das 8h30 começam os jogos decisivos do Metropolitano de Futebol Feminino Sub-17, a primeira competição oficial do Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa. A primeira partida da semifinal será entre União Bandeirantes e Brazuca a partir das 8h30 disputam uma vaga na grande final. A segunda partida acontece a partir das 16h30, entram em campo Gazin Porto Velho e Rondoniense.
União Bandeirantes chegou as seminfinais somando seis pontos melhor campanha da primeira fase do Grupo A, no mesmo grupo a segunda vaga ficou com a equipe do Rondoniense três pontos conquistados. No Grupo B com 100% de aproveitamento saiu a melhor campanha da competição, as meninas da Locomotiva venceram as três partidas e pela campanha o Gazin Porto Velho chegam com moral e favoritismo ao título. As meninas o Brazuca somaram quatro pontos no Grupo B com uma vitória, um empate e uma derrota.
Os jogos das semifinais são de partidas únicas e quem conseguir se classificar joga a final que acontece já no próximo dia 11 de outubro a partir das 16h30 no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa.
