Semed abre inscrições para estágio remunerado em Pedagogia até 25 de outubro

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rolim de Moura (RO), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), abriu vagas para estágio remunerado destinadas a estudantes do curso de Pedagogia. A iniciativa visa fortalecer a formação prática dos acadêmicos e contribuir para o aprimoramento do ensino na rede municipal.
Podem se inscrever estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino superior no curso de Pedagogia. Os selecionados receberão bolsa-auxílio e vale-transporte, além de vivenciarem experiências que contribuem diretamente para sua formação profissional.
As atividades serão desenvolvidas nas escolas municipais de Rolim de Moura, onde os estagiários atuarão no apoio pedagógico, acompanhamento de atividades educacionais e no auxílio ao corpo docente.
As inscrições seguem abertas até o dia 25 de outubro, das 7h30 às 13h30, na sede da Semed, localizada na Avenida Curitiba, esquina com a Rua Jaguaribe, nº 4447, Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (69) 99290-3353.
De acordo com o secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, o programa de estágio representa um importante incentivo à formação docente. Ele destacou que a vivência nas unidades escolares permite aos futuros professores compreenderem melhor os desafios e as práticas da educação básica, além de fortalecer o compromisso da gestão municipal com a qualidade do ensino.
