Seis mulheres e cinco homens à Câmara em 2026; Sobrinho é inocentado mais uma vez; e Tezzari volta a jurar inocência

Publicada em 15/10/2025 às 07h58
HÁ OS QUE VIVEM SÓ DO ÓDIO, APLAUDINDO MATANÇAS E HÁ HERÓIS E HEROÍNAS, COMO MARIA CORINA MACHADO
Há uma diferença enorme entre comentários odientos e as palavras e ações dos heróis. O que destila ódio, não o ódio inventado pelo PT e seus seguidores ou o doutrinado por alguns ministros do STF, mas o ódio verdadeiro, comemora a desgraça dos outros, a morte dos outros, propaga o assassinato dos outros, desde que não pensem como eles. Este é o propagador do ódio. O herói é quem renuncia ao bem estar, às benesses, ao poder e ao dinheiro, para ajudar seu povo, seu país. Alguns professores, daqueles que ensinam nossos filhos, pregam o ódio até para as crianças.
Já os heróis ou heroínas, estes estarão sempre na memória dos povos. Comecemos pelos que vivem e cultuam o ódio real. Um deles, grande líder sindical, discursou dizendo que quem é de direita, mesmo sendo boa pessoa, merecia “um bom paredão, um bom fuzil e uma boa bala”. Outro, líder do sindicato dos professores de Sã Paulo, na semana passada disse, num encontro público, que deveria ser ensinado nas escolas tudo sobre a matança que o Hamas executou contra judeus, matando homens, mulheres, idosos e bebês, naquele fatídico outubro de dois anos atrás. E houve outro, no mesmo encontro, também professor, que afirmou que os dois brasileiros mortos nos ataques do Hamas, “eram bandidos”!
Este é o verdadeiro ódio! Irracional e desumano.
Os heróis eventualmente são improváveis. Como Maria Corina Machado. Aos 58 anos, franzina fisicamente, engenheira industrial, ela cresceu quando sua Venezuela era um dos países mais ricos do mundo. E viu sua terra tornar-se propriedade de grupos comunistas, que em menos de três décadas, destruíram tudo e ainda deixaram o povo, em sua maioria, vivendo na miséria. Perdeu todos os seus direitos. Poderia ter saído do seu país quando era possível (agora não é mais!) e mesmo assim ficou, lutando, qual a versão feminina de Dom Quixote, contra a corrupção, contra o Judiciário e as Forças armadas, que se renderam aos comunistas, hoje liderados por Nícolas Maduro, acusado de líder um enorme cartel de tráfico de drogas.
Os heróis defenderam a anistia nos anos dos governos militares. Agora, transformaram-se em propagadores do ódio, quando a mesma anistia pode tirar da cadeia centenas de pessoas, todas condenadas dentro da mais dura injustiça de que se tem notícia na história do Brasil. Os dois professores que vibram e ensinam que assassinar pessoas deveria ser ensinado na sala de aula, também ojerizam a anistia hoje. Mas quem luta bravamente como Maria Corina, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, ainda têm esperança de vencer o ódio, de superar os grupos que, por ideologia, se transformaram em feras, querendo ver o sangue dos seus opositores jorrando. Há realmente uma grande diferença entre quem nasceu para ser herói e quem vive na mágoa, na tristeza, na raiva, na fúria ideológica. Os primeiros podem salvar o mundo. Os outros querem destruí-lo!
RONDONIENSES QUE QUEREM CHEGAR À CÂMARA FEDERAL: RELAÇÃO INCLUI PRETENDES ENTRE ELAS E ELES
Claro que sem contar os nomes dos atuais deputados e deputadas, haverá sim um pacotaço de novos concorrentes às nossas oito cadeiras da Câmara Federal do ano que vem. No grupo feminino, Sílvia Cristina deve concorrer ao Senado, mas Cristiane Lopes é nome quentíssimo para mais um mandato. Mas várias lideranças estão vindo com tudo, querendo espaço no Congresso. Uma candidatura quentíssima é a da primeira dama Luana Rocha. Outra, da juíza aposentada Euma Tourinho. Se entrar na briga, Mariana Carvalho tem chance real. As têm também as vereadoras de Porto Velho Sofia Andrade, à direita e a sindicalista Elias Regina, à esquerda.
Na bancada dos homens, afora os que já estão lá, aparece gente com possibilidades reais, como o prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio; o de Vilhena, Delegado Flori (caso não entre numa chapa majoritária, como candidato a vice-governador). Que não se esqueça do ex-presidente da OAB, o advogado Elton de Assis, que vem com tudo para tentar se eleger. De Porto Velho, o Pastor Evanildo também é muito cotado para entrar na disputa. E ainda tem um político com longa história: Amir Lando.
Todos os nomes que estão sendo divulgados neste blog, obviamente, se autoproclamam pré-candidatos, mas apenas para cumprir a legislação eleitoral. Na verdade, em praticamente todos os casos, há o interesse concreto em participar da eleição do ano que vem. Só algum entrave inesperado poderá mudar a decisão. Além disso, muitos outros nomes vão surgindo, no andar da carruagem.
AUDIÊNCIA PÚBLICA EM GUAJARÁ BATE O MARTELO PARA QUE A PONTE BINACIONAL COMECE A SE TORNAR REALIDADE
Agora parece que vai! Depois de 122 anos (que serão completados no dia 17 de novembro próximo) da assinatura do Tratado de Petrópolis, finalmente parece que o Brasil começará a pagar uma dívida histórica com a Bolívia. A ponte internacional em Guajará Mirim sai oficialmente do papel e envolve a comunidade, a partir desta sexta-feira, dia 16, com uma audiência pública exatamente na cidade que faz fronteira com Guayaramerin, do outro lado da fronteira. O encontro está agendado para às 14 horas, no auditório da Unir em Guajará-Mirim.
No encontro, técnicos do Dnit e da empresa vencedora da licitação para construir a obra, vão apresentar os detalhes técnicos e ambientais da ponte às populações de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, convidadas para o evento. Durante o encontro, os participantes vão ouvir informações concretas sobre o projeto, o início das obras, seu custo e a forma como ela será construída. A ponte prevê uma travessia com extensão de 1 quilômetro e 220 metros e largura de mais de 17 metros. O custo é orçado em 421 milhões de reais, mas sabe-se que numa obra deste porte, os valores podem ser corrigidos, sempre para cima, é claro!
O acesso no lado do Brasil será a partir da margem do Rio Mamoré, na cabeceira brasileira da ponte até a rótula na interseção com o acesso à ponte, na BR-425, com extensão aproximada de quase quatro quilômetros. Já o acesso na Bolívia, sob responsabilidade daquele país, terá aproximadamente seis quilômetros de extensão da cabeceira boliviana da ponte até o local de saída pelo lado boliviano. O prazo da obra (36 meses depois de iniciada) é, sem dúvida, exageradamente otimista. Mas, ao menos, a perspectiva é de que tudo comece no primeiro trimestre do ano que vem.
GOVERNO LUTA PELO HEURO E HÁ INCLUSIVE PROJETO PARA HOSPITAL COM MAIS DE 400 LEITOS
As conversações estariam adiantadas. Grande parte dos recursos disponíveis. Uma parceria do Governo de Rondônia com a Universidade Católica, aquela que tem sede próximo ao Detran, na região do Hospital de Base, está avançando firme, em direção ou a construção ou à compra de um prédio já existente, para um Hospital de Urgência e Emergência em Porto Velho, que poderia ter mais de 400 leitos. Claro que tudo está sendo tratado ainda de forma sigilosa, porque o assunto é complexo e a implantação do Heuro, que tanta dor de cabeça já deu ao Governo rondoniense, é questão de honra para o governador Marcos Rocha.
Poucas informações se sabe sobre o assunto, a não ser em conversas informais de bastidores. A ideia pode significar uma obra gigantesca, que seria iniciada em breve, com praticamente o dobro da capacidade projetada para o Heuro da zona leste, que acabou ficando pelo caminho, por culpa da empresa que venceu a licitação e que não conseguiu sequer dar andamento à obra. Outro caminho, segundo comentou uma fonte deste modesto blog, seria a compra de um prédio já existente, para adaptá-lo e se tornar um hospital. Haveria algumas ideias neste sentido. Uma delas, a compra do antigo prédio da Uniron, na zona leste.
Tudo isso ainda está apenas nas conjeturas e projetos iniciais. A verdade, contudo, é que o governo de Rondônia quer que a Capital tenha finalmente seu hospital de urgência e emergência. A batalha de Marcos Rocha e sua equipe não param, neste sentido. Aguardemos, pois!
OUTRA DECISÃO DA JUSTIÇA INOCENTA ROBERTO SOBRINHO, MAS APENAS 13 ANOS DEPOIS DOS FATOS
Parece história repetida, mas na realidade não é. Pela enésima vez, o ex-prefeito Roberto Sobrinho, agora junto com vários assessores, foi absolvido em mais um processo que respondia, das dezenas de denúncias feitas contra ele, quando encerrava seu mandato à frente da Prefeitura de Porto Velho. Certamente seria decisão judicial a ser comemorada, não fosse um detalhe crucial. Ela foi emanada nada menos do que 13 anos depois das denúncias, pelo menos seis anos depois que o processo começou a andar na Justiça. Ou seja, durante bem mais que uma década, Sobrinho e os outros acusados estavam sendo vistos como suspeitos de crimes que eles jamais cometeram.
A decisão foi anunciada pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, considerando improcedente ação de improbidade administrativa movida contra o então ex-Prefeito e diversos assessores, além de empresários. Um dos denunciados na época e hoje também inocentado, o engenheiro e hoje também advogado Emanuel Nery, informa que o magistrado, na sentença, “afirma categoricamente que as condutas descritas não configuram ato de improbidade, que não há dolo, que não houve sequer prova de dano ao erário ou enriquecimento ilícito”. O mesmo Emanuel diz que “Eu duvido que os veículos que fizeram a divulgação da acusação lá atrás, façam agora qualquer retratação”.
Emanuel, que já era engenheiro e foi estudar Direito, para poder se defender das acusações, hoje todas consideradas inconsistentes, tem uma sugestão: “deveria em situações como essa o próprio Estado publicar uma nota de retratação para as pessoas que, conforme reconheceu a Justiça, foram indevidamente acusadas, tiveram seus nomes e imagens achincalhados”. O próprio Sobrinho, aliás, teve sua vitoriosa e ascendente carreira política destroçada por acusações que, no decorrer dos anos, uma a uma foram sendo derrubadas na Justiça.
TEZZARI CONTINUA JURANDO INOCÊNCIA E CONTRATOU UM DOS MELHORES ADVOGADOS DO ESTADO PARA FAZER A SUA DEFESA
O vereador Thiago Tezzari continua afirmando que foi vítima de vingança e que a polícia e o Judiciário foram induzidos ao erro, na operação que o colocou como réu e o afastou do mandato por 30 dias, na Câmara Municipal. Além de toda a defesa que ele mesmo fez na mídia, Tezzari contratou um dos mais renomados advogados do Estado para defendê. Ele buscou o apoio profissional de Nelson Canedo, conhecido no meio jurídico como um advogado discreto, com uma visão impar e estratégica nos processos que atua, o quem tem gerado vitórias que foram consideradas impossíveis de se obter, como a absolvição do governador Marcos Rocha nos processos de cassação de mandato derivados das eleições de 2022.
Na semana passada, uma operação policial foi ao gabinete do vereador em busca de provas sobre uma denúncia de que ele e cinco dos seus funcionários estariam envolvidos na ilegalidade da rachadinha. Tezzari nega com veemência. Terá agora, em sua defesa, um dos mais credenciados profissionais da área. Canedo, aliás, é o advogado do atual governador Marcos Rocha, do vice-governador Sérgio Gonçalves, isso sem falar do prefeito Leo Moraes, do presidente da Câmara de Vereadores da Capital Gedeão Negreiros, além de vários prefeitos e deputados estaduais e dos deputados federais Fernando Máximo, Rafael Fera e Coronel Chrisóstomo, entre outras conhecidas figuras públicas.
A defesa já começou a agir. Está também aguardando os próximos passos para buscar provar a inocência do seu cliente. Tezzari, enquanto isso, continua concedendo entrevistas, sempre procurado pela mídia, para esclarecer toda a história. Caso não haja novas medidas, ele pode retomar seu mandato no início do mês que vem.
NOSSA CARNE PROTEGIDA E DE QUALIDADE, DÁ SALTO DE 17,5 POR CENTO NAS EXPORTAÇÕES DESTE ANO
Referência nacional e internacional pela qualidade da sua defesa sanitária, a carne de Rondônia dá novos saltos na exportação. Também por isso, nossa carne bovina se posicionou entre as mais promissoras no cenário econômico do país. No ano passado, vendemos o equivalente a 1 bilhões e 600 milhões de dólares, para os mercados internacionais. Foram mais de 276 mil toneladas exportadas. Neste ano, de janeiro e setembro, o valor das exportações já ultrapassou 1 bilhão e 100 milhões de dólares, o que significa um aumento de 17,5 por cento sobre o mesmo período do ano passado.
Hoje Rondônia conta com um rebanho bovino de quase 18 milhões de cabeças, distribuído em 114.079 propriedades rurais, Para garantir o desenvolvimento de políticas públicas e sanitárias, que garantam a proteção desta imensidão de animais e mantenham os mercados abertos à carne produzida por aqui, uma ação é indispensável ao produtor: a atualização do cadastro agropecuário. A parceria Governo do Estado/Idaron/produtores tem demonstrado ser vital para a qualidade sanitária do nosso gado. É com esta segurança garantida, que podemos negociar com múltiplos mercados mundo afora.
Só para os Estados Unidos, um dos nossos mercados mais importantes, no ano passado nossas exportações de carne somaram mais de 60 milhões de dólares, o que equivale a 12 mil toneladas, aproximadamente. Neste ano, já faturamos com o mercado americano nada menos do que 77 milhões e 300 mil dólares, cerca de 15 mil toneladas, o que representa um crescimento significativo. “Considerando os números apresentados até agora, podemos afirmar que, até o final de dezembro, o volume das nossas exportações poderá facilmente ultrapassar o que comercializamos para o exterior em 2024”, comemora o governador Marcos Rocha.
ASSEMBLEIA COMEMORA 42 ANOS INDO AO ENCONTRO DO POVO, EM GRANDES EVENTOS POR TODA A RONDÔNIA
A Assembleia Legislativa de Rondônia comemora neste domingo 42 anos de existência. E tem mesmo o que comemorar. Embora episódios isolados em que teve sérios percalços, o parlamento rondoniense tem tido, principalmente na última década, uma série de conquistas importantes, dando ao nosso sistema democrático uma contribuição vital. O presidente Alex Redano determinou uma programação especial para o evento, anunciada em entrevista coletiva nesta terça-feira.
Nos últimos tempos, principalmente no comando de Laerte Gomes, Marcelo Cruz e o próprio Alex Redano, em dois mandatos presidenciais, todos tiveram uma preocupação especial: levar o parlamento para perto do povo. Isso tem acontecido com frequência, com eventos de grande sucesso, com grande participação popular em várias cidades rondonienses. Grandes sessões extraordinárias nas feiras agropecuárias do Estado, apenas para citar um exemplo, envolveram as comunidades, com os deputados tratando diretamente com a população e com homenagens especiais a dezenas de rondonienses que fazem a grandeza desta terra.
Neste 30 de outubro, outro evento importante neste contexto está programado para Ariquemes, com mais uma edição do projeto “CCJ Cidadã”, promovida pela Comissão de Constituição e Justiça da ALE, presidida pelo deputado estadual Deputado Lucas. O programa tem como principal finalidade aproximar o Parlamento da sociedade, levando o debate jurídico, legislativo e social para universidades e toda a comunidade. Neste ano, já foram realizadas reuniões nas cidades de Vilhena, Cacoal e Rolim de Moura.
TRANSPARÊNCIA E QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO: CÂMARA DA CAPITAL ABRE 47 VAGAS EM CONCURSO
A Câmara Municipal de Porto Velho anunciou a abertura de inscrições para o Concurso Público nº 01/2024, organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), banca reconhecida nacionalmente pela seriedade e excelência na execução de concursos públicos em todo o país. O certame oferece 47 vagas imediatas para cargos de nível médio, técnico e superior, além de formação de cadastro reserva, com remunerações atrativas e benefícios previstos no Plano de Cargos e Carreiras do Legislativo municipal. As inscrições estão abertas de 1º a 30 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site do IBGP (www.ibgpconcursos.com.br), e as provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026.
Os valores da taxa de inscrição variam conforme o nível do cargo:
• R$ 79,16 para cargos de nível médio/técnico;
• R$ 118,74 para cargos de nível superior;
• R$ 148,42 para o cargo de Procurador.
O IBGP, instituição sem fins lucrativos sediada em Belo Horizonte, possui histórico de confiança, atuando em certames de órgãos como Tribunais de Justiça, Assembleias Legislativas, Ministérios Públicos e Câmaras Municipais. Com equipe técnica altamente qualificada e sistemas modernos de segurança e monitoramento, a banca garante lisura, transparência e credibilidade em todas as etapas do processo.
O presidente Gedeão Negreiros comemora o lançamento do concurso público e orienta os candidatos a acessarem o edital completo e inscrever-se em: ww.ibgpconcursos.com.br.
PERGUNTINHA
Você acha que a paz anunciada com entusiasmo pelo presidente Donald Trump entre Israel e os terroristas do Hamas será duradoura ou apenas um momento de diminuição da violência, que pode voltar a qualquer momento?
