Secretaria Municipal de Saúde abre Outubro Rosa com evento sobre prevenção e autocuidado

Publicada em 09/10/2025 às 16h20
Nesta quinta-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) deu início às ações do Outubro Rosa com um evento especial voltado às servidoras da pasta. Realizado na própria sede da secretaria, o encontro abordou a temática “A importância da prevenção e do autocuidado no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero”.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, destacou a importância do diagnóstico precoce. “O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento do câncer de mama e de colo do útero. Por isso, é fundamental que as mulheres mantenham o autocuidado e realizem os exames preventivos regularmente”, disse.
Jaime Gazola, destacou a importância do diagnóstico precoce
A gerente do setor de Diagnóstico por Imagens, Paula Guimarães, falou sobre os exames de mamografia realizados na rede pública. “Os exames são realizados no Centro de Especialidades Médicas Dr. Alfredo Silva e estão disponíveis para todas as mulheres, mediante consulta médica ou de enfermagem. A partir da avaliação do profissional de saúde, é definido o tipo de mamografia indicada, que pode ser de rastreamento ou diagnóstica”, explicou.
Paula acrescentou que o acesso aos exames é permanente, não se limitando ao mês de outubro. “É importante reforçar que o exame pode ser realizado em qualquer época do ano, todos os dias da semana, garantindo um atendimento contínuo e possibilitando tratamento precoce”.
Evento de abertura marca o início de uma programação especial ao longo do mês de outubro
Cidiane Rodrigues, chefe do Núcleo de Saúde da Mulher, destaca a importância da mamografia e do exame citopatológico, que seguem as orientações do Ministério da Saúde. “A campanha visa ampliar o diagnóstico precoce, aumentar as chances de cura e incentivar o autocuidado e o acompanhamento médico”, disse.
A profissional ainda explica que as Unidades de Saúde da Família, tanto urbanas quanto rurais, atendem mulheres com atividade sexual atual ou passada. “As equipes estão preparadas para fazer o exame preventivo na própria unidade, solicitar a mamografia e agendar o exame pela regulação. É importante que as mulheres procurem a unidade de saúde mais próxima para se informar sobre os serviços e palestras disponíveis”, afirmou.
Importante ressaltar que a faixa etária para o rastreamento do câncer de mama foi ampliada, passando a incluir mulheres de 40 a 74 anos, enquanto anteriormente o limite máximo era 69 anos. O evento de abertura marca o início de uma programação especial ao longo do mês de outubro, com o objetivo de fortalecer a prevenção e promover o cuidado integral da saúde da mulher na cidade.
