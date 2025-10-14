Secretaria de Saúde realiza reunião de alinhamento e inicia curso de formação para gestores

Publicada em 14/10/2025 às 14h40
Na tarde da última segunda-feira, 13 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura realizou uma reunião de alinhamento e organização de serviços, reunindo gestores, coordenadores e técnicos comissionados da pasta. O encontro aconteceu nas dependências da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI) e contou com a presença da secretária de saúde Geiciane Louback, do secretário adjunto Alessandro Martins, do prefeito Aldo Júlio e da consultora em gestão de saúde Laura Patrícia, da empresa Arca Consultoria e Treinamento.
Durante a reunião, foi iniciado o primeiro módulo de um curso voltado à formação e aprimoramento técnico dos gestores, coordenadores e diretores das unidades que integram a rede pública de saúde municipal. A capacitação tem como objetivo fortalecer a gestão, aprimorar os processos administrativos e elevar a qualidade dos serviços ofertados à população.
Com metodologia didática e prática, o curso será ministrado em três módulos temáticos, abordando os principais eixos da gestão pública em saúde, com integração entre teoria, estudos de caso e ferramentas aplicáveis à realidade local.
O primeiro módulo, conduzido pela consultora Laura Patrícia, contou com a participação de 58 profissionais. A secretária Geiciane Louback destacou os desafios enfrentados pelos gestores da área da saúde e a importância do preparo técnico para garantir uma administração eficiente.
O prefeito Aldo Júlio também participou do encontro e ressaltou a relevância da qualificação das equipes para o fortalecimento dos serviços públicos de saúde no município.
Durante o evento, os participantes também desfrutaram de um coffee break preparado para os colaboradores.
